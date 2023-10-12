Apple'dan radyasyon açıklaması; iPhone 12 her zaman güvenliydi!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:24

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:24

Apple'ın halen kullanılan iPhone 12'leri için eylül ayında Fransa'dan gelen hamle ile satışı yasaklanmıştı. Ülkenin belirlenen SAR değerleri üzerine çıktığı için iPhone 12'yi yasaklamaya karar verdiğini açıklayan Fransa'yı diğer ülkeler de takip ederken, Apple konuyu kabul ederek güncelleme ile bu sorunu çözeceğini duyurdu ve Fransa da bu güncellemeyi teste aldı.

Fransa'dan onay alan güncelleme sonrası iPhone 12'ler tekrar satışa çıkacak ancak Apple konu hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

iPhone 12'lerde yer alan vücut dışı ortamı algılama özelliğinin dikkate alınmadığnı savunan Apple, iPhone 12'nin güncelleme olmadan da tamamen güvenli olduğunu savunuyor.

Fransa'daki yetkili kurumlar, iPhone’un vücut dışı ortamı algılama mekanizmasını hesaba katmayan bir test protokolü kullandı. Apple, bunun SAR gerekliliklerine uymak için etkili bir mekanizma olduğu uluslararası alanda kapsamlı bir şekilde test edildiğini ve onaylandığını söylüyor.

iPhone'da bulunan sensörler elde tutulduğunda ya da cebe koyulmak yerine masa gibi sabit bir yüzeye koyulduğunu algıyabiliyor. Uzun yıllardır bulunan bu sensör özelliği, iPhone'larda kullanılan vücut dışı ortalamı algılama sistemi olarak adlandırılıyor. Bu sistem performansı optimize etmek için telefonun vücut dışı ortam senaryolarında iletim gücünü biraz artırmasına neden oluyor.

Apple da Fransa'daki yetkili kurumun bu mekanizmayi dikkate almadan iPhone 12'lerde radyasyon seviyesindeki yüksekliği algıladığını söylüyor.

Öte yandan Apple iOS 17.1 güncellemesi ile iPhone 12 tarafında yer alan SAR değerinin yüksek çıkması sorununu çözmeye hazırlanıyor. Güncellemeyle Fransa’daki iPhone 12 modelleri vücut dışı ortam algılandığında gücü izin verilen düzeye çıkartmayacak.