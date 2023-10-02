iPhone 12'nin satış yasağı kalkıyor! Güncelleme onaylandı
Apple, iPhone 12 özelinde Fransa'da yasak yemişti. Şirket yaşanan sorunun ardından radyasyon seviyesini düşürecek bir güncelleme yayımlamaya karar vermişti.
Apple'ın halen kullanılan iPhone 12'leri için Fransa'dan hamle gelmiş ve satışları yasaklanmıştı. Ülkenin belirlenen SAR değerleri üzerine çıktığı için iPhone 12'yi yasaklamaya karar verdiğini açıklayan Fransa'yı diğer ülkeler de takip ederken, Apple konuyu kabul ederek 'acil güncelleme yayımlayacağını' duyurdu.
Apple'ın hazırladığı güncellemeyi test eden Fransız yetkililer güncellemeyi onayladı. Bu sayede ülkede artık iPhone 12 satışları tekrar başlayacak.
iPHONE 12'LER İÇİN GÜNCELLEME YOLDA
Apple'ın iPhone 12'ler için sunmayı plandığı güncelleme ilk olarak Fransa'ya sunulacak ancak başka hangi ülkelere sunacağı bilinmiyor.
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