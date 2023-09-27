Radyasyon azaltacak iPhone 12 güncellemesi test ediliyor
Fransa'da iPhone 12'nin istenen seviyenin üzerinde radyasyon olduğu bu sebeple Apple'ın güncelleme yayımlaması gerektiği kararına varılmıştı.
Apple'ın Fransa tarafından istenen ve talep edilen iPhone 12 güncellemesi yetkililere test için gönderildi. Bu güncelleme ile iPhone 12'deki radyasyon seviyesinin kontrol altına alınıp alınmadığı kontrol edilecek ve eğer istenen orandaysa iPhone 12'nin satışları üzerindeki yasak kalkacak.
APPLE'IN iPHONE 12 GÜNCELLEMESİ YETERLİ BULUNURSA SATIŞ BAŞLAYACAK
Apple Fransa'nın aldığı yasaklama kararı için şöyle bir açıklama yapmıştı:
''Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa’daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız. iPhone 12’nin Fransa’da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz.''
Eylül ayında yaşanan bu gelişmelerin ardından güncelleme hazırlandı ve sunuldu. Reuters'a göre Fransız yetkililer ve bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanması gereken güncellemenin ardından satışlar tekrar başlayabilir.
Yasaklamanın da ötesinde Fransa hükümeti mevcuttaki iPhone 12'leri de çağırmayı düşünüyor. Eğer bu güncelleme istenildiği gibi bir sonuç vermezse ülkedeki iPhone 12'lerin geri çağırılması gündeme gelecek.
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