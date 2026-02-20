3 boyutlu yazıcı ile basılan ev 24 günde inşa oluyor

Geleneksel şantiyelerdeki yoğun insan trafiği ve bitmek bilmeyen gürültü, yerini yavaş yavaş yazılımlarla yönetilen devasa makinelerin uğultusuna bırakıyor. Otomobil fabrikalarından aşina olduğumuz robot kollar, artık konut ihtiyacına çözüm üretmek için de sahaya indi.

Chip'in aktardığına göre Kaliforniya’nın Yuba County bölgesinde yükselen beş yeni yapı, teknolojik dönüşümün en taze örneği. Burada binaları işçiler değil, değeri 1,5 milyon doları bulan devasa 3B yazıcılar inşa etti. "4Dify" isimli şirketin üstlendiği bu projede, alışılagelmiş tuğla dizme veya harç karma işlemleri tamamen devre dışı bırakıldı. Dev yazıcılar, özel bir beton karışımını adeta bir mürekkep gibi kullanarak duvarları milimetrik hassasiyetle örüyor.

Şirketin kurucusu Nan Lin, yaklaşık 93 metrekarelik ilk konutun baskı sürecinin 24 günde tamamlandığını açıkladı.

Sistem oturdukça ve ekipler tecrübe kazandıkça bu sürenin 10 güne kadar düşmesi hedefleniyor. Bu hız, standart inşaat süreleriyle kıyaslandığında ciddi bir zaman tasarrufu demek.

DUVARLAR KURŞUN GEÇİRMİYOR

Bu yöntemle üretilen evlerin tek vaadi hızlı üretilmesi de değil üstelik. Katmanlar halinde üst üste binen beton şeritler, binaları olağanüstü bir dayanıklılık seviyesine taşıyor. Nan Lin, bu duvarların her türlü ateşli silaha karşı kurşun geçirmez bir kalkan görevi gördüğünü savunuyor.

Yapılar sadece saldırılara değil; yangına, haşerelere ve küflenmeye karşı da doğal bir dirence sahip oluyor. Bu güvenlik avantajları, ev sahiplerinin cebini de doğrudan etkiliyor. Şirket yetkilileri, bu evlerin sigorta primlerinin geleneksel konutlara göre çok daha uygun seviyelerde kalacağını vurguluyor.

Yuba County’deki 3B yazıcı üretimi ilk ev, 13 Şubat 2026 itibarıyla 375 bin dolarlık bir etiketle alıcı bekliyor. Bu fiyat, bölgedeki 450 bin dolarlık ortalamanın altında görünse de metrekare bazında bakıldığında yerel piyasanın biraz üzerinde. Yine de 3B baskı teknolojisinin çok daha az iş gücü gerektirmesi ve şantiyede neredeyse hiç atık çıkarmaması, uzun vadede maliyetlerin çok daha aşağı çekilebileceği anlamına geliyor.