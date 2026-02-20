Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsung'un yeniden tasarlanan yapay zeka asistanı yakında sunulacak

Samsung'un yeniden tasarlanan yapay zeka asistanı yakında sunulacak

20.02.2026 18:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Samsung'un yeniden tasarlanan yapay zeka asistanı yakında sunulacak

Samsung Electronics, One UI 8.5 ile daha sohbet tabanlı bir yapıya kavuşan yeni yapay zeka asistanı Bixby'yi 25 Şubat'ta Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturacak.

Yapılan açıklamaya göre, beta programı duyurulan yeni Bixby sürümü, Galaxy kullanıcılarına doğal bir sohbet akışı içinde cihaz kontrolü sunarak ayar yönetimi için gereken zaman ve çabayı azaltmayı hedefliyor.

Samsung'un yeni inovasyonları, 25 Şubat'ta Türkiye saatiyle 21.00'de düzenlenecek "Galaxy Unpacked" etkinliğinde paylaşılacak.

Yeni Bixby, kullanıcıların belirli ayar adlarını bilmesine gerek kalmadan, kendi ifadeleriyle cihazlarını yönetebilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, uygulamalar arasında gezinme ve sistem ayarlarını değiştirme işlemlerini sohbet eder gibi gerçekleştirebiliyor.

Örneğin kullanıcı, "Ben bakarken ekranın kapanmasını istemiyorum" dediğinde Bixby, ilgili ayarı otomatik olarak etkinleştiriyor. Benzer şekilde, "Telefonum cebimdeyken ekran neden açık kalıyor?" sorusuna bağlamsal analizle yanıt vererek "Yanlışlıkla Dokunma Koruması" gibi ilgili ayarları öneriyor.

Image

Bu yaklaşımın, deneme-yanılma sürecini azaltarak kullanıcıların görevlerini daha hızlı tamamlamasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bixby’nin güncellenen sürümü, gerçek zamanlı internet arama yeteneklerini de destekliyor. Perplexity AI aracılığıyla canlı ve güncel bilgilere erişim sağlanırken, sonuçlar doğrudan Bixby arayüzü içinde görüntüleniyor.

Böylece kullanıcılar ayrı bir tarayıcı veya uygulamaya yönlendirilmeden bilgiye ulaşabiliyor. Örneğin, "Seul'de çocuklar için yüzme havuzu olan otelleri bul" komutuna karşılık Bixby, ilgili internet sonuçlarını kendi arayüzünde sunuyor.

Bixby güncellemeleri, Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve ABD dahil belirli pazarlarda One UI 8.5 kapsamında sunulacak. Güncellemenin ilerleyen dönemde diğer pazarlara da aşamalı olarak yayılması planlanıyor.

İlgili Konular: #Samsung #Yapay zeka #Samsung Bixby

İlgili Haberler

Bilim dünyası şokta: Kedilerdeki kanser genetiği insanlarla neredeyse aynı!
Bilim dünyası şokta: Kedilerdeki kanser genetiği insanlarla neredeyse aynı! Evcil kedilerde kanser türleri üzerinde yapılan araştırmanın, insanlarda ve hayvanlarda kanser tedavisinde yardımcı olabilecek benzer genetik değişiklikleri ortaya çıkardığı belirtildi.
5 bin yıllık buzda bulunan bakteriler 'modern antibiyotiğe' dirençli çıktı
5 bin yıllık buzda bulunan bakteriler 'modern antibiyotiğe' dirençli çıktı Romanya'daki bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi yeni ilaçlar geliştirmek adına 5 bin yıllık buzdan antik bakteri örnekleri aldı. Sonuçta bu bakterilerin onlarca modern antibiyotiğe karşı dirençli olduğu fark edildi.
Yapay zekada müzik dönemi: Gemini artık 30 saniyede şarkı besteleyecek!
Yapay zekada müzik dönemi: Gemini artık 30 saniyede şarkı besteleyecek! Google, yapay zeka ailesi Gemini’ın yeteneklerini bir adım öteye taşıyarak müzik oluşturma özelliğini kullanıcılarına sundu. DeepMind’ın güçlü altyapısıyla desteklenen sistem; metin, fotoğraf ve videolardan ilham alarak saniyeler içinde özgün besteler üretebiliyor.