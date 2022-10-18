30 binden fazla Asteroit keşfedildi, bin 425 tanesi Dünya'ya çarpabilir
Avrupa Uzay Ajansı yakın zamanda 30 bininci Dünya Yakını Asteroidini keşfetti ve bin 425 bin asteroidin dünya ile çarpışma olasılığı olduğunu açıkladı.
Bilim insanları, Güneş sistemimizde son 10 yılda 30 bin 39 adet Dünya'ya yakın cisim keşfetti ve bu sayı her geçen gün artıyor. Avrupa Uzay Ajansı'na göre, bu cisimlerden bin 425'inin Dünya'ya çarpma olasılığı var.
"AN MESELESİ..."
Daily Mail'e göre, sözü edilen 30 bin asteroidin çoğu Troyalı Göktaşları ve Asteroit Kuşağı isimli iki ayrı grupta bulunuyor ve Güneş'in etrafındaki dönüşlerini tamamlarken, Dünya'ya yaklaşıyor.
Habere göre Avrupa Uzay Ajansı, "Dünya ile çarpışma olasılığı sıfırdan yüksek olan" bin 425 asteroidi gelişmiş teleskoplar ile gözlem altına aldı.
Avrupa Uzay Ajansı gezegen savunma başkanı Richard Moissl konuya ilişkin demecinde, "İyi haber şu ki günümüzde bilinen Dünya'ya yakın cisimlerin yarısından fazlası son altı yılda keşfedildi ve bu keşifler, asteroit gözlemleme teknolojimizin ne kadar geliştiğini gösteriyor. 30 bininci asteroidi tespit etmek bizim için bir dönüm noktası oldu. Yeni teleskoplar ve tespit yöntemleri geliştirmeye devam edersek bütün asteroitleri bulmamız bir an meselesi olur" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, keşfedilen 30 bin asteroidin 10 bininin 140 metreden ve bininin de 1 kilometreden daha büyük olduğu kaydedildi.
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