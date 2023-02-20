300 yıllık deniz kızı mumyasının sırrı: "İnsanlar birleştirmiş"

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:29

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 09:29

Kurashiki Bilim ve Sanat Üniversitesi bilim insanları, gerçekte ne olduğunu bulmak için eski bir “denizkızı mumyasını” detaylı incelemeye soktular. "Enjuin mumyası” Japonya'nın Okayama ilinde, Asaguchi'deki Enjuin Tapınağı'ndaki bir kutuda bulundu. Unseen Japan'ın söylediğine göre, olağandışı nesneyle birlikte bırakılan bir not, “Genbun döneminde [MS 1736-1741] Tosa açıklarında bir ağa yakalanmış bir denizkızı” olduğunu iddia ediyordu.

NE OLDUĞU BİLİNMİYORDU

Keşfedilmesinden (ve muhtemelen bir maymun ile bir balık bedenlerinin birbirine dikilmesinden) bu yana, 300 yıllık bu "denizkızı", bir ibadet nesnesi olarak görüldüğü Asakuchi'deki Enjuin tapınağında tutuldu.

Chip'in aktardığı haberde bunun gerçek bir denizkızı olmadığı tahmin edilebilse de, insanlar bunun gerçekte ne olduğunu yıllardır merak ediyordu. "Denizkızı" incelenmeden önce Japon haber kaynağı The Asahi Shimbun ile konuşan tapınaktaki başrahip, “Koronavirüs salgınını biraz da olsa hafifletmeye yardımcı olacağını umarak ona dua ettik” demişti ve eklemişti: “Umarım araştırma projesi gelecek nesiller için bilimsel kayıtlar bırakabilir.”

Ekip, inceledikleri varlığı belirlemek için yüzey gözlemleri, X-ışınları, bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları, radyokarbon tarihlemesi ve DNA analizi gerçekleştirdi.

Bulgularını nihai bir raporda özetleyen ekip, mumyanın en azından kısmen hayvanlardan oluşturulduğunu kanıtladı. Alt yarısı “sırt, anal ve pelvik yüzgeçler, yüzgeçleri destekleyen yüzgeç kemikleri ve kuyruk iskeletinden” oluşan bir ağ iken, kolları, omuzları, boynu ve yanakları örtmek için kirpi balığı derisi kullanılmıştı. Ekip, pulların 1800'lerin sonlarına ait olduğuna inanıyor.

Ekip, bir elektron mikroskobu ile çalışması sonucunda da saçların bir memeliden geldiğini, tırnaklar için hayvan keratini kullanıldığını buldu. Ve bunlar bir maymuna işaret ediyordu. Ayrıca üst gövdenin kağıt ve kumaşın yanı sıra pamuklu dolgu ve bir miktar da alçıya benzer bir maddeden yapıldığını fark ettiler.

MAYMUN VE BALIK KARIŞIMI: MUHTEMELEN BİR ŞAKA...

Maymun - balık karışımı olan “denizkızı”, çalışmadan önce de tahmin edildiği gibi, muhtemelen bir Japon balıkçı tarafından şaka olarak yaratıldı.

Balıkçı, denizkızının adayı kısırlaştıracağına dair bir kehanet olduğunu iddia etmiş ve tek çarenin denizkızının bir resmine sahip olmak olduğunu söylemişti. Bu resmi insanlara vermekten mutluluk duyacaktı, tabi ki küçük bir ücret karşılığında…

Ekip, bu yıl içinde "denizkızı" hakkındaki bulgularını yayınlayacak, ancak denizkızlarının gerçek olduğunu doğrulamak için nefesinizi tutmayın. Belki de bugüne dek gördüğümüz en ünlü denizkızı aldatmacası, P. T. Barnum tarafından sergilenen "Fiji denizkızı" idi. Barnum serginin reklamını tipik efsanevi denizkızlarının çizimleriyle yaptı. Bir kadının başı ve (broşürlerde çıplak olarak tasvir edilmiş) gövdesi bir balığın alt yarısına yapıştırılmış güzel yaratıklar... Sergiye denizkızını görmek için gelenleri karşılayan şey, bir balığa dikilmiş bir maymunun üst yarısıydı ve her iki parça da kesinlikle ölüydü.