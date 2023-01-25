2300 yıllık mumyanın içi X-ışınları ile görüntülendi!

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 07:00

Yapılan incelemelerde mumya ile ilgili hem fiziki hem de sosyal bulgulara ulaşıldı.

Mısır'dan arkeoloji tutkunlarını ilgilendiren yeni bir haber geldi. Kahire'deki bir müzede artık sergiye açık olan ancak bugüne hiç açılmamış olan bir mumyaya ait lahit, ilk kez dijital olarak görüntülendi. 2.300 yıllık olduğu düşünülen ve 14-15 yaşları arasında olan isimsiz bir çocuğa ait mumya, ilglinç eşyalara sahipti.

Bilim insanları, tabutun içini görebilmek için X-ışınları kullandılar. Kullanılan ışınlar hem mumyanın kime ait olduğunu anlamaya yardımcı oldu hem de tabut içerisindeki nesnelerin tespit edilmesini sağladı. Görünen o ki 2.300 yıllık ceset, beyaz bir sandalet ile tabut içine koyulmuştu. Elbette bunun bir nedeni vardı.

Bilim insanları tarafından yapılan incelemelerde, 2.300 yıllık mumyanın tam 49 yerinde altın muska tespit ettiler. Ayrıca ölünün yüzünde büyük bir altın maske vardı. Uzmanlar, bunun doğal bir sonucu olarak küçük çocuğa "altın çocuk" lakabını taktılar.

Webtekno'nun aktardığı araştırmanın haberine göre Mısır'da dijital olarak incelenen mumya, "Mısır Ölüler Kitabı"nda yer alan ritüellere uygun bir şekilde defnedilmişti. Mısır'ın Edfu isimli şehrindeki kazı çalışmaları sırasında bulunan mumyanın bu kadar fazla sayıda muskaya sahip olmasının, küçük çocuğun yüksek statü sahibi olduğu anlamına geliyordu.

MÖ. 330 ile MÖ. 30 yılları arasında yaşadığı düşünülen gencin ölüm sebepleri de incelendi. Bilim insanları, bunun muhtemelen doğal ölüm olduğu sonucuna ulaştılar. Zira cesedin vücut bütünlüğünde herhangi bir sorun yoktu. Bunun dışında, ölümün doğal olmayan bir yöntemle meydana gelebileceğini düşündüren herhangi bir iz bulunmuyordu.

Mumyanın yüzünü de inceleyen bilim insanları, çocuğun küçük bir burna, dar bir çeneye ve kısmen açık gözlere sahip olduğunu, oval bir yüzü bulunduğunu açıkladılar.

Muskalar, eski Mısır kültüründe oldukça yaygındı ve bunların birer amaçları vardı. Benzer bir şekilde sandaletin de...

Öyle ki mumyanın sandaletle gömülmesinin nedeni, Eski Mısırlıların Ölüler Kitabı'na göre yeniden diriltildiğinde temiz ve dindar olmasını sağlamaktı. Yani ölen genç, tanrılarının karşısına temiz bir şekilde çıkmış olacaktı.

Gencin kalbine bok böceği muskası yerleştirilmişti. Bu muskanın amacı, kıyamet günü geldiğinde kalbin, ölen kişi aleyhinde konuşmasını engellemekti. Dile yerleştirilen başka bir muska ise ölen kişinin ahirette konuşmasına imkan tanıyordu. İşte vücudun diğer kısımlarına yerleştirilen muskalar da tamamen ahiret hayatı ile ilgiliydi