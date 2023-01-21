Bir antik Mısır mezarında 10 mumyalanmış timsah keşfedildi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:39

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:39

Arkeologlar, bozulmamış bir antik Mısır mezarında 10 mumyalanmış timsah ortaya çıkardı.

Mezar, İspanya'daki Jaen Üniversitesi'nden arkeologlar tarafından 2019 yılında Mısır'da Nil Nehri'nin batı kıyısındaki Qubbat al-Hawa'da Bizans dönemine ait bir antik bölgede tespit edilmişti.

Yakın zamanda ortaya çıkarılan timsahların "çamurda gizlice hareket eden canlı timsahlara" benzediği öne sürüldü.

TİMSAHLARIN MISIR KÜLTÜRÜNDEKİ ÖNEMİ

Timsahların Mısır kültüründe önemli bir rol oynadığı ve Mısır'ın bereket tanrısı Sobek'i yatıştırmak için kurban edildikleri biliniyor. Sobek'in genellikle ya bir timsah ya da timsah başlı bir insan olarak tasvir edildiği ifade ediliyor.

Dini ritüellerin yanı sıra timsahların bir besin kaynağı, timsahın yağının da ilaç olarak kullanıldığı belirtiliyor.

"KEŞFEDİLEN TİMSAHLAR BENZERSİZDİR"

Belçikalı arkeolog Bea De Cupere, "mezarın bozulmamış olması ve mumyaların iyi korunmuş olması nedeniyle keşfin olağanüstü" olduğunu belirterek, "19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında müzeler tarafından toplanan ve çoğu yavru olan mumyaların tam olarak nereden geldiklerini bilmiyoruz" dedi.

De Cupere, geçen yüzyılın başında yapılan keşiflerin bitüm içerdiğini ve bunun da mumyaları incelemeyi imkansız kıldığını, ancak bulunan son timsah mumyalarında böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

De Cupere, "Burada keşfedilen bu mezar, bozulmamış olması ve 10 örneğin iyi korunmuş olması nedeniyle benzersizdir. Dahası, daha önce keşfedilenlerin aksine, üzerlerine zift emdirilmemiş ve üzerlerini örten kumaş şeritleri böcekler tarafından yenmiş. Bu nedenle kemikleri detaylı bir şekilde inceleyebildik" diye konuştu.