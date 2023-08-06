399 dolarlık eski iPod 29 bin dolara satıldı

Yayınlanma: 06.08.2023 - 12:32

Güncelleme: 06.08.2023 - 12:35

Apple cihazlarının hiç kullanılmadan ya da sıfıra yakın eski versiyonları rekor fiyatlara satışa çıkabiliyor. Bunlardan biri de Rally platformu üzerinden satışa çıkan paketi bile daha açılmamış iPod oldu. 2001 yılında satışa ilk çıktığında 399 dolarlık fiyatıyla epey pahalı olarak görülen bu cihaz, 73 kat değerlenerek 29 bin dolara satıldı.

O dönemlerde Apple Store çantası ve özel bir kılıfla gelen cihazın, bu aksesuarları da satılan parçalar arasında yer alıyordu.

DAHA ÖNCE DE iPHONE'LAR REKOR FİYATLARA SATILMIŞTI

Daha önce de açık artırmada kutudan çıkmamış iPhone'lardan biri 190 bin dolara satılmış önemli oranda konuşulmuştu.

Bu cihazlar jelatinlerinden bile çıkmamış ve eski teknoloji olsalar da yıllar içinde antika değeri taşıyan önemli cihazlara dönüşüyorlar.

Farklı tarihlerde tanıtılmış ve 'jelatinli' kutuda saklanan iPhone'lar 35 bin dolardan 63 bin dolara kadar değişken fiyatlara alıcı bulmuştu. Çoğu eski ve artık piyasada bulması mümkün olmayan cihazlar oldukları için bu kadar yüksek fiyatlara alıcı buluyor.