iPhone 14 kullanıcılarının yaşadığı büyük pil sorunu: Neden?

Apple'ın en sevilen ve en eleştirilen cihazlarından olan iPhone'lar gündeme batarya sorunlarıyla geliyor. Kullanıcılar uzun yıllar bu cihazları kullanmalarına rağmen pil ömrünün kısalması, maksimum kapasitenin kolayca düşmesi gibi sorunlar bildiriyor. Şimdi ise iPhone 14 kullanıcıları bu sorunları bildirmeye başladı.

Daha bir yıl önce tanıtılan ve en yeni iPhone olma ünvanına sahip olan iPhone 14'lerle ilgili kullanıcılar pil kapasitesinin düştüğünü bildiriyor. Bazı kullanıcılar daha 1 yıl dolmamışken telefonun pil kapasitesinin yüzde 87 ve altına düşmesinin büyük sorun teşkil ettiğini söylüyor.

Söylendiği kadarıyla iPhone 14 kullanıcıları daha geçen yılın eylül ayında çıkan bu telefonda maksimum pil kapasitesinin yüzde 90 ve altına düştüğünü bildirdi. Hatta öyle ki bazı kullanıcılarda bu yüzde 87'ye kadar düştü.

Uzmanlar ise bu konu hakkında 'sıcaklık artışlarını' suçluyor. Pil sağlığındaki bu düşüşün asıl sebebi kullanıcının telefonu iyi kullanmaması olsa da dünyanın pek çok yerindeki inanılmaz rekorlar kıran sıcaklıklar elektronik cihazların devrelerini bozuyor.

