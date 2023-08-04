iPhone 15'in olası tanıtım tarihi ortaya çıktı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:32

Güncelleme: 04.08.2023 - 12:32

Apple'ın eylülde yeni etkinliğini yapacağı biliniyor. Bu etkinlikte yeni ürünlerinin yanında iPhone 15 serisi de tanıtılacak. Merakla beklenen ve sızıntılarla çok konuşulan iPhone 15 ailesi için tanıtım tarihi ortaya çıkmış olabilir.

9to5Mac tarafından şirkete yakın kaynağa dayandırılan olası tanıtım tarihi 13 Eylül'ü işaret ediyor. Bu tarihin olası olarak ortaya çıkma sebebi ise operatör çalışanlarına 13 Eylül'de izin almamalarına yönelik bir söylentinin olması.

Apple resmi olarak bu tarihi doğrulamasa da bu duyumlara göre iPhone 15 ailesi 13 Eylül'de tanıtılacak 15 Eylül'de ön sipariş süreci başlayacak ve 22 Eylül'de ise resmi satışlar başlayacak.

Bu süreç iPhone 14 serisi içinde benzer tarihlerde başlamıştı.

DAHA ÖNCE FİYATLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI



Daha önce iPhone 15 fiyatlarına yönelik tahminler gelmişti. Söylenene göre iPhone 15 Pro'nun fiyatı 100 dolar, iPhone 15 Pro Max'in ise 200 dolar fiyatı artacak. Türkiye'de ise fiyatlandırmanın nasıl olacağı bilinmiyor ancak iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin sırasıyla 62 bin 541 TL ve 67 bin 118 TL'den başlıyor olması, yeni telefonların çok daha yüksek fiyattan karşımıza çıkacağına işaret ediyor.

iPhone 14 Pro Max'in 1 TB versiyonun fiyatı ise şu anda 87 bin 457 bin TL'ye satılıyor.