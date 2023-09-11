40 bin TL'lik iPhone'un üretimine son verilecek

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:10

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:14

Apple'ın eğer bir aksilik olmazsa tanıtmaya hazırlandığı iPhone 15 ailesi merakla beklenirken, 2021 yılında tanıtılan modelinin üretimine son veriyor. Şirketin yıllardır sürdürdüğü politika sonucunda yeni bir iPhone serisi tanıtıldığında önceki nesil iPhone'ları zaten resmi olarak satıştan kaldırılıyor. Bu durum Apple'ın internet sitesi için geçerli. Eski iPhone'lar bazı tedarikçiler tarafından temin edilebiliyor ve halen satılabiliyor. Ancak burada isteyen kişiler Apple'ın internet sitesinden alamıyor.

YENİ iPHONE GELİR ESKİLER GİDER

iPhone 13 Mini ise tam da bu kararın sonucu olarak artık üretilmeyecek gibi duruyor. Gazeteci Mark Gurman'ın aktardığı gibi iPhone 13 Mini'nin stokları azalıyor ve bazı internet sitelerinde 'tedarik süreleri' uzamaya başladı.

iPhone tarafında 'mini' modeller çok büyük umutlarla tanıtılmış ancak istenildiği gibi rağbet görmemişti. Apple bu durumun ardından iPhone 14 serisinden 'mini'yi çıkartmış yerine 'ultra' modeli getirmişti.

Bu yüzden 12 Eylül(yarın) etkinlikten sonra Apple'ın internet sitesinden iPhone 13 Mini'yi satın almak mümkün olmayabilir.

Apple'ın resmi internet sitesinde şu anda iPhone 12'ler, iPhone 13'ler ve iPhone 14'ler satın alınabiliyor. Yeni etkinlikten sonra bazı modellerin satışının kaldırılması bekleniyor.