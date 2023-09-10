Apple'ın iPhone 15 tanıtım etkinliği ne zaman? iPhone 15 tanıtım etkinliği nasıl izlenir?

Yayınlanma: 10.09.2023 - 13:40

Güncelleme: 10.09.2023 - 13:40

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPhone serisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. "Wonderlust" adlı etkinlik kapsamında tanıtılacak olan iPhone 15 serisi merakla bekleniyor. Peki iPhone 15 tanıtım etkinliği ne zaman? iPhone 15 tanıtım etkinliği nasıl izlenir?

iPHONE 15 TANITIM ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Apple, Wonderlust etkinliğini 22 Eylül tarihinde düzenleyeceğini açıkladı. Ancak saati hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Apple genelde etkinliklerini Türkiye saati ile akşam 10 ile gece 1 arasında düzenliyor. Apple etkinliğinin bu saatler arasında tekrardan düzenleneceği tahmin ediliyor.

İPHONE 15 TANITIM ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Apple eskiden sadece Safari tarayıcısı üzerinden etkinliklerini izleme fırsatı veriyordu. Ancak şimdi bu durum değişti. Apple'ın etkinlik web sitesi, Apple TV cihazları ve Apple YouTube kanalı üzerinden etkinlik canlı olarak yayınlanacak. Bu kanallar aracılığı ile etkinliği izleyebilirsiniz.



