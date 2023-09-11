Android kullanıcılarını iPhone'a geçirebilecek adım

Yayınlanma: 11.09.2023 - 08:57

Güncelleme: 11.09.2023 - 08:57

Apple yeni iPhone'ları için saatleri sayıyorken, iPhone'lara yönelik yeni bir anket sonucu ortaya çıktı. Burada Android kullanıcılarına yapılan ankette onları iPhone'a geçirecek hamlenin 'USB-C' olduğu ortaya çıktı. Yani yıllardır Apple'ın 'ortak bağlantı noktasına' geçmemekte yaptığı inat, bu yıl Android kullanıcılarını iPhone'a geçmeye ikna edecek etkili bir neden olabilir.

iPHONE 15'E GEÇME SEBEBİ TAMAMEN YENİ SUNULAN VE YÜKSELTİLEN ÖZELLİKLER DEĞİL

SellCell tarafından yapılan ve 2 binin üzerinde iOS( iPhone) ve Android kullanıcısını kapsayan ankette sonuçlar yayımlandı. İkiye ayrılan gruplara aynı sorular soruldu ve sonuçlar kıyaslandı.

Bu sonuçlara göre iPhone sahiplerinin yüzde 63'ü USB-C bağlantısı nedeneyle iPhone 15 serisine geçmek istiyor. Üst modele geçeceğini söyleyen daha eski modellere sahip iPhone kullanıcılarının yüzde 37'si ise iPhone'u, Mac'i ve iPad'lerinde aynı kabloyu kullanmayı istediği için bu geçişi yapacağını aktarıyor.

Yüzde 38'lik kesimse mevcut iPhone'larından memnun olduklarını söyleyerek USB-C'nin iPhone 15 almaya yeterli sebep olmayacağı görüşünde.

Android kullanıcılarının ise yüzde 44'ü iPhone 15'e USB-C sayesinde geçebileceğini söylüyor. iPhone 15'e geçmek istemeyen Android kullanıcılarının yüzde 74'ü mevcut Android telefonlarından memnun olduklarını aktarıyor.