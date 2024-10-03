5 dakikalık bu test 'psikopatları' ele veriyor

Yayınlanma: 03.10.2024 - 11:45

Güncelleme: 03.10.2024 - 11:45

İngiliz yüksek sağlık otoritesi NHS'ye göre, psikopatlar genellikle 'antisosyal kişilik bozukluğunun şiddetli bir formuna' sahiptir.

Yüksek düzeyde psikopat olanlar genellikle 'dürtüsel, sorumsuz ve suç teşkil eden davranışlar' sergileyebilmektedir.

Psychopathy dergisinin 2020'de bildirdiğine göre, dünya nüfusunun yüzde 1'i bu hastalıktan mustaripken, yüzde 30'u da 'düşük, orta veya yüksek' düzeyde psikopatiyi andıran davranışlar sergilemektedir.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye'de ise genel nüfusta, erkeklerin yaklaşık yüzde 1-2'sinin, kadınların ise yüzde 0,3-0,7'sinin gerçek birer psikopat olduğu tahmin ediliyor.

Zalimlik, etkileyicilik, dürtülerine hakim olamama, ikna edebilirlik gibi psikopatik özelliklere sahip bireyler de kimi zaman normal bir yaşam sürebiliyor. Hatta çok uç noktalardaki psikopatlar bile gayet başarılı bireyler olabiliyor.

1995 YILINDAN BU YANA KULLANILIYOR

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Michael Levenson, kişinin psikopati ölçeğinde kaçıncı sırada olduğunu gösteren, 'Levenson Psikopati Ölçeği' adlı 26 puanlık bir test hazırladı.

Testte, “Psikopati, başkalarına karşı empati eksikliği ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur” ifadesi yer alıyor.

1995 yılında psikolojik araştırmalarda kullanılmak üzere geliştirilen bu test, iki ölçekte ölçüm yapıyor: birincil psikopati (psikopatik duygusal etki) ve ikincil psikopati (psikopatik yaşam tarzı).

Şimdi gelelim testin nasıl yapıldığına...

PUANLAMA

Test, yirmi altı ifadeden oluşmakta. Her bir ifadenin (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) ne katılıyorum ne katılmıyorum, (4) katılıyorum, (5) kesinlikle katılıyorum, şeklinde derecelendirilmesi gerekmekte. Çoğu kişi testi beş dakika gibi bir sürede tamamlayabilmekte.

Ancak, testin 'sadece eğitim amaçlı kullanım için sunulduğu' belirtilmekte ve bir teşhis aracı ya da herhangi bir psikolojik tavsiye olmadığının altı çizilmekte.

İşte, testteki sorulardan bazıları:

Başarı, en güçlü olanın hayatta kalmasına dayanır; kaybedenler beni ilgilendirmez

Günümüz dünyasında, başarılı olmak için yapabileceğim her şeyi yapmakta hakkım olduğuna inanıyorum

Diğer insanlara duymak istediklerini söylüyorum ki benim istediklerimi yapsınlar

Tek bir hedefin peşinden uzun süre gidebildiğimi görüyorum

EDİTÖRÜN NOTU

Şunu önemle belirtmek gerekir ki bu test, dijital ortama uyarlanmış bir testtir, yüksek puanlar daha yüksek düzeyde psikopatik özelliklere işaret etmektedir.

Bazı maddeler ise yanıt kümelerini kontrol etmek için tersine çevrilir. Örneğin, "Herhangi bir şey yapmadan önce olası sonuçları dikkatlice düşünürüm" sorusuna verilen yanıt, şayet "kesinlikle katılmıyorum (1)" ise sistem bunu en yüksek puan (5) olarak algılar.

Bu sebeple soruların tamamını paylaşamıyoruz, fakat isteyenler https://openpsychometrics.org/tests/LSRP.php adresinden, otomatik çeviri yardımıyla soruları okuyarak testi yapabilir.

Testin ardından karşınıza iki adet kısa anket çıkmakta, fakat oraya verilen cevapların test üzerinde herhangi bir etkisi olmamaktadır.

Test, hem birincil psikopati (psikopatik duygusal etki), hem de ikincil psikopati (psikopatik yaşam tarzı) konusundaki ölçümlerin sonuçarını ortaya koymaktadır.

Fakat en başta da söylediğimiz gibi, bu ne bir teşhis ne de tedavi aracıdır. Bu tarz sorunlarla mücadele eden kişiler, en yakın sağlık biriminden destek almalıdır.