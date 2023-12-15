Mikro ifade uzmanı açıkladı: Bir psikopatı tanımanın en iyi yolu nedir?

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:18

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:18

Annie Sarnblad kendisini, "duyguları görünür kılan bilinçaltı sızıntıları" olarak tanımladığı "mikro ifadeleri okuma" konusunda bir usta olarak tanıtıyor.

Kendini aynı zamanda "yalan dedektörü" olarak da tanımlayan Sarnbladuts, tüm insan ifadelerini bir dizi temel yüz hareketine dönüştüren "Yüz Eylem Kodlama Sistemi (FACS)" sertifikasına bile sahip.

İnsanlar yüzünü buruşturduğunda, kaşlarını çattığında, dudak büktüğünde ya da sırıttığında ortaya çıkan 10 bin kas kombinasyonunu sayısal olarak kodlayabiliyor.

Lewis Howes'un podcast'i The School of Greatness'a katılan Sarnblad, bir psikopatın alametifarikası olan genel özelliklerini nasıl fark edebileceğinizi açıkladı ve mikro ifadeler konusundaki bilgilerini paylaştı.

"GÖZLERİNİN AKINI GÖSTERMEYİ SEVERLER..."

Sarnblad, sözlerine şöyle başladı:

"Bir şey bizi korkutuyorsa, örneğin yüksek bir ses varsa, aniden irkildiysek, üst göz kapaklarımızı yukarı doğru kaldırırız. İnsanlar sadece korktuklarında ya da şok olduklarında gözbebeklerini genişletme eğilimindedir. Delirdiğimiz zamanlar dışında asla üst göz kapaklarımızı geriye doğru çekip tutmayız. Psikopatlar ise gözlerinin akını olabildiğince çok göstermeyi severler..."

Beden dili uzmanı sözlerine şöyle devam etti:

"Ted Bundy'e (seri katil), Hitler'e, okul saldırganlarına bir bakın. İğrenç ve şiddet içeren suçlar işlemiş kişilerin internette bulabileceğiniz fotoğraflarının çoğunda göz kapaklarını yukarı kaldırdıklarını ve gözlerinin akını gösterdiklerini görürüz..."