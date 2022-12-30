50 bin yılda 1 oluyor! Dünya'ya yaklaşan yıldız gözle görülecek

30 Aralık 2022 Cuma, 18:35

Gökyüzü, 2023 yılının ilk günlerinde büyük bir sürprize ev sahipliği yapacak. C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan ve henüz 2 Mart 2022’de keşfedilen kuyruklu yıldız, Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak ve çıplak gözle görülebilecek.

Üstelik bu kuyruklu yıldızı görme fırsatı, nesiller boyunca bir daha gelmeyecek. Zira yıldız, yörüngesindeki yolculuğu tam 50 bin yılda tamamlıyor. Yani yıldızı bir kez daha çıplak gözle görebilmek için 50 bin yıl daha beklememiz gerekecek.

DÜNYA'YA EN YAKIN KONUMU 1 ŞUBAT TARİHİNDE ALACAK

Webtekno'nun haberine göre Kuyruklu yıldızın Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacağı tarih, 1 Şubat olarak tahmin ediliyor. Yıldız, bu konumda Dünya’dan yalnızca 42 milyon kilometre uzakta olacak. Yani yıldızımız Güneş'ten 3 kat daha yakın olacak.

C/2022 E3 (ZTF)’i gözlemlemek aslında şu anda gerekli ekipmanlar (teleskop veya gelişmiş bir dürbün) ve hava şartlarıyla da mümkün. Fakat yıldız, 1 Şubat tarihinde Güneş’e daha da yakın olacağından en yüksek parlaklığa ulaşacak.

Bu sayede yıldız, bulunduğu konuma bakıldığında nispeten kolay bir şekilde görülebilecek. Yıldızın 2 Şubat günü konumunu öğrenmek ve o güne kadarki yolculuğunu takip etmek için bu bağlantıya tıklayarak The Sky Live’a ulaşabilirsiniz.