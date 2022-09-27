Dünyadan bir kuyruklu yıldız geçti: Komet

27 Eylül 2022 Salı, 04:00

Komet; Sümer’de bir tablet yazıcısı, Asur’da bronz rölyef ustası, Babil’de portre ressamı, Mısır’da papirüs yazıcısı, Pontus’ta ikon sanatçısı, çağdaş dünyamızda ise uluslararası ünlü bir ressamdı.

Kariyeri boyunca bilinçaltındaki arketiplerden, ona gösterilen rüyalardan imgeler damıttı ve resimledi. Gerçekliğin ağırlığını ise hep reddetti, gerçeği ağırlığından kurtararak yönünü değiştirdi. Hafif uçucu figürlerle bezenmiş estetik imgeyi tuvale taşıdı. Rüyalarını ancak resimleyerek anlatıyordu, insan varlığına aşkın bir anlam katmak üzere yola çıkmıştı. Resimde kurguladığı insan figürleri onun mitoloji yaratan bölgesiydi. İç yaşamını ifade ederken ışığın ona sağladığı renk skalasıyla dans ediyordu. Herhangi bir renge saplanıp kalmadı, renklerin hepsiyle haşır neşirdi. Metafizik demek evrensellik demektir diyordu. Önce boş mekânlar yaratıyor sonra boşluklara figürler yerleştiriyordu. Elinde fırçasıyla dalgaların altındaki saf ülkeyi aradı hep. Dünyasal hiçbir yere ait değildi.

"UNUTUŞA SAVAŞ AÇTI"

Ülkemizde modernist süreçlerin en önemli ressamı oldu. Kompozisyonlarında ölüme meydan okuyan figür topluluklarını dramatik bir dil kullanarak betimledi. İnsanın suskunluğunu çizdi, yazgısına boyun eğişini, varoluş karşısındaki şaşkınlığını çizdi. Gerçeğin kıskanç rakibi unutuşa karşı savaş açmıştı. Tuvale inen her fırça darbesi bilinmeyeni anlama çabasıydı. Yolun açık olsun dostum.