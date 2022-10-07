NASA'nın aracı, çarpıştığı asteroidi kuyruklu yıldıza dönüştürdü

07 Ekim 2022 Cuma, 11:14

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve diğer kuruluşlardan gökbilimciler, yaklaşık iki hafta önce test edilen Dünya için gezegen koruma sisteminin testinin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyorlar.

DonanımHaber'de yer alan detaylara göre eylül ayı sonlarında, Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) kamikaze sondası, Dimorphos asteroidi ile çarpışarak yörüngesini değiştirdi. Çarpışmanın sonucunda asteroit bir kuyruklu yıldıza benzemeye başladı ve bu durum Amerikalı astronomlar tarafından rapor edildi.

ÇARPIŞMANIN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu'nun yardımıyla uzmanlar, asteroidin DART sondasıyla çarpışmasının ardından oluşan parça bulutunu tespit etmeyi başardı. Goodman Yüksek Verimli Spektrograf sayesinde kuyruk uzunluğunun yaklaşık 10.000 km olduğu tespit edildi.

Gökbilimciler asteroidi gözlemlemeye devam edecek. Bilim insanları uzay cisminin yüzeyinin doğasını bilmek istiyor ve Dimorphos ile DART'ın çarpışması sonucunda ne kadar maddenin saçıldığını belirlemeyi planlıyor.