5,7 trilyon pikselden oluşan inanılmaz Mars haritası

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:00

NASA, Mars Reconnaissance Orbiter tarafından çekilen 100.000'den fazla görüntüden oluşan etkileşimli bir Mars haritası yayınladı. Bu harita, Mars'ın şimdiye kadar oluşturulan en yüksek çözünürlüklü küresel portresi olarak öne çıkıyor.

Harita, California Teknoloji Enstitüsü'ndeki Murray Gezegen Görselleştirme Laboratuvarı bilim insanlarının çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. 5,7 trilyon pikselden oluşan bu harita, Mars'a kapsamlı, siyah-beyaz bir görünüm sunuyor. Burada muazzam miktarda veri bulunduğu için, bilgisayarınızın haritayı yüklemekte bir miktar zorlandığına bile şahit olabilirsiniz.

"MARS'I 17 YILDIR KİMSENİN GÖRMEDİĞİ GİBİ GÖSTERİYOR"

Chip'te yer verilen detaylara göre Caltech tarafından çevrim içi olarak sunulan araç, Kızıl Gezegenin en büyük dağı Olympus Mons ve Perseverance keşif aracı görevinin devam ettiği kurumuş göl yatağı Jezero Krateri dahil olmak üzere en popüler yerlerden bazılarına kısayollar sunuyor. Ayrıca ziyaretçiler istedikleri noktaları işaretleyebilir, mesafeleri ölçebilir ve keşif aracı yolları, topografik bir ısı haritası ve çarpma kraterleri gibi katmanları değiştirebilir.

Bir JPL yayınında, görevin proje bilimcisi Rich Zurek “MRO, 17 yıldır Mars'ı daha önce kimsenin görmediği şekilde bize gösteriyor” dedi ve devam etti: “Bu mozaik, topladığımız bazı görüntüleri keşfetmenin harika ve yeni bir yolu.”

Görüntüler, MRO'nun bağlam kamerasından veya CTX'ten geliyor. Yörünge aracı gezegenin etrafında hızla dönerken kamera düzenli olarak Mars yüzeyini gözlemliyor. Araştırmacılar, siyah beyaz görüntüleyici sayesinde geçtiğimiz yıl gezegenin yüzeyinde büyük bir göktaşı çarpması tespit ettiler. Harita mozaiği, bilgisayar tarafından algoritmik olarak birbirine bağlandı ve bilgisayarın birleştiremediği noktalar daha sonra manuel olarak eklendi.