5G deneyim merkezleri kurmak için Çinli Huawei ile anlaştı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:30

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 13:08

Safaricom CEO'su Peter Ndegwa yaptığı açıklamada üç merkezin süper yüksek internet hızını ve 5G bağlantısıyla gelen en yeni cihazları sergileyeceğini söyledi. Deneyim merkezlerinin Kenyalıların 5G'nin gücünü ilk elden keşfetmelerini sağlayacağını söyleyen Ndegwa, "Kenya'nın en iyi internet ağını daha da geliştiriyoruz ve müşterilerimizin 5G'nin sunduğu sınırsız olanakları keşfetmeye başlamasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

5G FARKLI ÜLKELERE YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Safaricom bölgede bir ilk olarak geçen yıl Ekim ayında 5G ağını hizmete soktu ve o zamandan bu yana şirket ülke geneline yayılmış, 11 ilçede 200'den fazla 5G sahasını devreye aldı. Bu deneyim merkezlerinde Safaricom ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Huawei Kenya CEO Yardımcısı Sheng Kaifu, "Bu merkezler, 5G'nin evleri ve küçük işletmeleri birbirine bağlayarak ekonomik büyümeyi ve sosyal kalkınmayı nasıl destekleyebileceğini ve dijital ekonominin kilidini nasıl açabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Safaricom, Kenya nüfusunun yüzde 99'undan fazlasını kapsayan toplam 2G, 3G, 4G ve 5G ile yıllar boyunca internet ağına sürekli yatırım yaparken, ülkedeki fiber ağa 450.000'den fazla ev ve işletmede erişim sağlanabiliyor. 5G deneyim merkezlerini ziyaret eden müşteriler sanal gerçeklik oyun alanlarını, evler ve işletmeler için akıllı özelliklerin sergilendiği ürünleri ve hız testi kabinlerini deneyimleyebilecek.