5G teknolojisi için tarih verildi

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirtti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının bugün Resmi Gazete’de yayımlandığına işaret eden Uraloğlu, “5G ihalesini 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

“İHALEYLE TOPLAM 11 FARKLI FREKANS PAKETİ İŞLETMECİLERE TAHSİS EDİLECEK”

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi.”

İŞLETMECİLER, HER YIL ELDE ETTİKLERİ CİROLARININ YÜZDE 5’İNİ BTK’YA ÖDEYECEK

Bakan Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029 tarihinde sona ereceğini bildirerek, şunları kaydetti:

“Söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek ve bu tarihten sonra işletmecilerimizin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak. Bu tarihten itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ödeme yükümlülüğü altında olacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.”

Bakan Uraloğlu ayrıca, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim 2025 tarihinden itibaren sunabileceğini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim 2025 saat 09.30 olduğunu kaydetti. Uraloğlu, ihalenin aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceğini belirtti.

“MOBİL İNTERNET HIZIMIZ EN AZ 10 KAT ARTACAK”

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığını belirterek, “2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak” ifadelerini kullandı.

5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarının da artırılacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz.”