Son Dakika... Özgür Özel hakkında soruşturma!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma açıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Özel’in konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak “alçak adamlar” ifadelerini kullandığı gerekçesiyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında 28/02/2026 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."