Hogwarts Legacy göndermeli Atomic Heart fragmanı
Birinci şahıs aksiyon rol yapma oyunu Atomic Heart için yeni bir fragman yayınlandı.
Alternatif evrende geçecek olan aksiyon macera oyunu Atomic Heart'ın Supernatural dizisinden tanıdığımız Jensen Ackles'ın da yer aldığı bir fragmanı paylaşıldı. Oyunun evrenine yönelik çıkarımlar yapmayı da sağlayan bu canlı çekim videoda, kısa süre önce çıkış yapan ve çok ses getiren Hogwarts Legacy'e de gönderme var.
ATOMİC HEART VAHŞET VE ŞİDDETE ODAKLANIYOR
Oyunda vahşet ve şiddet öğelerinin fazla oranda kullanılması sebebiyle 18 yaşından büyük oyunseverlerin oyunu oynayabileceğinin altını çizelim.
Oyunun yayıncı tarafında Focus Entertainment ve geliştirici tarafında Mundfish yer alıyor. 21 Şubat'ta çıkış yapması beklenen oyunun grafikleri ve vahşi aksiyon sahneleri söz konusu türü sevenler için oldukça iyi görünüyor. Oyun Steam üzerinden PC'ye değil aynı zamanda PlayStation 4 ve 5, Xbox Series ve Xbox One üzerinden de çıkış yapacak.
Oyunun standart sürümü 699 TL'den başlıyorken, Gold sürüm 899 TL, Premium sürüm ise 999 TL olarak satışa çıktı.
Atomic Heart’ın detaylı sistem gereksinimleri de kısa bir süre önce açıklanmıştı. Merak edenler için sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum – 1080p/30FPS
CPU: Intel Core i5-2500/AMD Ryzen 3 1200
GPU: Nvidia GeForce GTX 960/AMD Radeon R9 380
RAM: 6GB
Depolama: 90GB HDD
Minimum – 1080p/60FPS
CPU: Intel Core i5-6600/AMD Ryzen 3 1400
GPU: Nvidia GeForce GTX 1070/ AMD Radeon RX 5600 XT
RAM: 16 GB
Depolama: 90 GB HDD
Orta – 1080p/60FPS
CPU: Intel Core i5-6500K/AMD Ryzen 5 1400
GPU: Nvidia GeForce GTX 1070/ AMD Radeon RX 5600 XT
RAM: 16 GB
Depolama: 90 GB SSD
Yüksek – 1080p/60FPS
CPU: Intel Core i7-7600K/AMD Ryzen 5 1600
GPU: Nvidia RTX 1080/ AMD Radeon RX 5700 XT
RAM: 16 GB
Depolama: 90 GB SSD
Ultra – 1080p/60FPS
CPU: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600X
GPU: Nvidia RTX 2070/ AMD Radeon RX 6700 XT
RAM: 16 GB
Depolama: 90 GB SSD
Ultra– 4K/60FPS
CPU: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600X
GPU: Nvidia RTX 3080/ AMD Radeon RX 6800 XT
RAM: 16 GB
Depolama: 90 GB SSD
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası gündem oldu
- 50 milyar TL bağışı gündem oldu: Gerçek ortaya çıktı
- AKP'den 'Bülent Arınç' açıklaması
- Şahkulu Sultan Vakfı şubesine silahlı saldırı!
- Benfica deplasmanda güldü!
- 'Paraya çökecekler'
- Ses getirecek 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası' açıklaması
- Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi KPSS'siz atanmış!
- Ölüler de diriler de Diyanet’e kaldı
- Bahçeli hedef aldı, Erdoğan'ın sözleri gündem oldu