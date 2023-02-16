Hogwarts Legacy göndermeli Atomic Heart fragmanı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 14:32

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 14:32

Alternatif evrende geçecek olan aksiyon macera oyunu Atomic Heart'ın Supernatural dizisinden tanıdığımız Jensen Ackles'ın da yer aldığı bir fragmanı paylaşıldı. Oyunun evrenine yönelik çıkarımlar yapmayı da sağlayan bu canlı çekim videoda, kısa süre önce çıkış yapan ve çok ses getiren Hogwarts Legacy'e de gönderme var.

ATOMİC HEART VAHŞET VE ŞİDDETE ODAKLANIYOR

Oyunda vahşet ve şiddet öğelerinin fazla oranda kullanılması sebebiyle 18 yaşından büyük oyunseverlerin oyunu oynayabileceğinin altını çizelim.

Oyunun yayıncı tarafında Focus Entertainment ve geliştirici tarafında Mundfish yer alıyor. 21 Şubat'ta çıkış yapması beklenen oyunun grafikleri ve vahşi aksiyon sahneleri söz konusu türü sevenler için oldukça iyi görünüyor. Oyun Steam üzerinden PC'ye değil aynı zamanda PlayStation 4 ve 5, Xbox Series ve Xbox One üzerinden de çıkış yapacak.

Oyunun standart sürümü 699 TL'den başlıyorken, Gold sürüm 899 TL, Premium sürüm ise 999 TL olarak satışa çıktı.

Atomic Heart’ın detaylı sistem gereksinimleri de kısa bir süre önce açıklanmıştı. Merak edenler için sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum – 1080p/30FPS

CPU: Intel Core i5-2500/AMD Ryzen 3 1200

GPU: Nvidia GeForce GTX 960/AMD Radeon R9 380

RAM: 6GB

Depolama: 90GB HDD

Minimum – 1080p/60FPS

CPU: Intel Core i5-6600/AMD Ryzen 3 1400

GPU: Nvidia GeForce GTX 1070/ AMD Radeon RX 5600 XT

RAM: 16 GB

Depolama: 90 GB HDD

Orta – 1080p/60FPS

CPU: Intel Core i5-6500K/AMD Ryzen 5 1400

GPU: Nvidia GeForce GTX 1070/ AMD Radeon RX 5600 XT

RAM: 16 GB

Depolama: 90 GB SSD

Yüksek – 1080p/60FPS

CPU: Intel Core i7-7600K/AMD Ryzen 5 1600

GPU: Nvidia RTX 1080/ AMD Radeon RX 5700 XT

RAM: 16 GB

Depolama: 90 GB SSD

Ultra – 1080p/60FPS

CPU: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600X

GPU: Nvidia RTX 2070/ AMD Radeon RX 6700 XT

RAM: 16 GB

Depolama: 90 GB SSD

Ultra– 4K/60FPS

CPU: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600X

GPU: Nvidia RTX 3080/ AMD Radeon RX 6800 XT

RAM: 16 GB

Depolama: 90 GB SSD