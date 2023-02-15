Hogwarts Legacy için çok oyunculu mod geliştiriliyor

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:22

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:27

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy, nihayet birkaç gün önce kullanıcıların karşsına çıktı. İlk incelemelerin çok olumlu olduğu oyun devasa açık dünyasıyla dikkat çekiyor. Oyunda pek çok nesneyle etkileşime girilebildiği gibi bulmacalar ve yan görevler ile oyunseverleri kendine çekmeyi başardı.

ÇOK OYUNCULU MOD HER KULLANICIYA SUNULMAYACAK

Bir diğer yandan oyun için çok oyunculu bir mod geliştiriliyor ve ilk video da yayınlandı. Harry Potter evreninin çok daha eskisini anlatan ancak serinin havasının verildiği oyun için Yamashi tarafından geliştirilmekte olan ve şimdilik yalnızca The Together Team'in Patreon tarafındaki destekçileri için açılması beklenen HogWarp modu, açık dünya oyununa çok oyunculu bir mod getiriyor.

HogWarp modu, tek oyuncuyla oynan hikaye moduna ek olarak gelecek.

The Together Team tarafından YouTube'da paylaşılan bir videoda da görüldüğü gibi halen erken geliştirme aşamasında ve daha iyi hale getirilmesi gerekiyor.