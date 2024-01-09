73 yaşındaki kadının rahminde 'taş bebek' bulundu

Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:55

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:55

Cezayirli bir kadının yaşadığı sıradışı tıbbi durum, doktorları ve tıp dünyasını şaşırttı. 73 yaşındaki kadın, şiddetli karın ağrılarıyla hastaneye başvurduğunda, doktorlar fallop tüpünde sıra dışı bir şeye rastladı. 'Lithopedion' adı verilen bu duruma halk arasında 'taş bebek' deniyor.

NADİR BİR FENOMEN

Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne göre, bu durum genellikle dış gebelik sonucunda meydana geliyor.

Dış gebelik, döllenmiş yumurtanın rahim dışında bir yerde, çoğunlukla fallop tüplerinde geliştiği bir durum.

Eğer fetüs, annenin vücudu tarafından emilecek kadar küçük değilse ve ölürse, annenin bağışıklık sistemi tarafından yabancı bir cisim olarak algılanıyor ve zamanla kalsifiye oluyor.

Ulusal Tıp Kütüphanesi, bu durumun tüm gebeliklerin sadece yüzde 0.0054'ünde görüldüğünü belirtiyor. Konuyla ilgili konuşan Dr. Karan Raj, bu durumun aynı zamanda insan vücudunun ne kadar esnek ve adapte olabilir olduğunun da bir kanıtı olduğunu söylüyor.

TARİHTE 'LİTHOPEDİON'

Tıp tarihinde, 'lithopedion' vakaları çok eskilere dayanıyor. İlk kaydedilen vakaya 1582 yılında Fransa'da rastlandı ve o zamandan beri dünya çapında yalnızca birkaç yüz vaka rapor edildi.

Bu vakalar modern tıp teknolojisi ile daha erken teşhis edilebilse de bazı durumlarda hâlâ sürpriz bir bulgu olarak ortaya çıkabiliyor.

Bu olay, tıp alanında çalışan profesyoneller için bir meydan okuma değil, aynı zamanda insan vücudunun gizemlerini çözmek adına da önemli birer araştırma konusu.

Ectopic Pregnancy Foundation'dan uzmanlara göre, bu tür vakalar, tıp eğitimi ve araştırmalarında önemli bir yer tutuyor ve dış gebeliklerin daha iyi anlaşılması için önemli bilgiler sağlıyor.