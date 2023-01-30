7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 14:20

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 14:20

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sorumluluğunda TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünün (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilecek 7'nci Ulusal Antarktika bilim ekibinin yolculuğu başladı. Bu sene ilk kez bilim ekibine de 3 lise öğrencisi yer alacak.

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen “Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci olan Antalyalı lise öğrencileri, yeryüzünün en büyük buz çölünde mikroplastikler üzerine çalışmalar yürütecek.

'HEM FİZİKSEL HEM PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRIZ'

TÜBİTAK KARE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda bir açıklama yaptı. Özsoy, "İstanbul'dan çıkış yapacağız bugün Antarktika'ya intikalimiz olacak. Bir ayı aşkın sürede gemi içerisinde bilimsel çalışmalarımızı icra edeceğiz. Ulusal Antarktika 7'nci bilimsel seferimizde 19 Türk bilim insanı 3'de yabancı bilim insanı mevcut. Bu sene İspanya'nın gemisine Türk bilim insanları dahil oldu. Bu sene 18 birbirinden farklı proje icra ediyor olacağız. Kız öğrencilerimize ek olarak sefer ekibini 3'de 1 kadın araştırmacılarından oluşuyor. Şuan ekip hazır hem fiziksel hem psikolojik olarak hazır" dedi.

'KURAKLIK GELDİ KAPIMIZDA'

İklim değişikliğinin buzullarda kopmalara da neden olduğunu ifade eden Özsoy konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kutuplar herkesin merceğinde. İstanbul’da susuzluğu yaşıyoruz. Tam olarak kış mevsimini yaşayamadık. Kuraklık geldi kapımızda. Kuplarda bu konudan etkileniyor. Karasal buzullar ciddi anlamda karada koparak okyanusa entegre oluyor ve deniz su seviyesini arttırıyor. Ekosistemin varlığını etkiliyor. Bütün dünyada ses uyandıran Tuz Gölü büyüklüğündeki bir kütle koptu ve okyanusa entegre oldu Bizim seferimizde direk gözlemleyebileceğimiz bir buzdağı olduğunu düşünmüyorum ama ciddi anlamda buzullarda erimeler mevcut. Bunun yanı sıra kendi üssümüzün bulunduğu alanda da daha önce mevcut buzum alanların olmadığını görüyoruz. Bütün çalışmalara iklim değişikliği ile ilişkilendirdiğimiz gibi buzu çalışmalarımız da mevcut olacak."

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Bilim ekibinde yer alan üç lise öğrencisinden biri olan Zeynep İpek Yanmaz ise çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Meşe ağacı palamudundan elde ettikleri biyolojik plastiğin 450 yıl gibi bir sürede doğada çözünen gelenekle plastikler yerine 45 gün gibi kısa sürede çözünecek. Ürettiğimiz plastiğin şuan kullanılan market poşetlerinden 20 kat daha dayanıklı. Önce Giresun’da projemizi jüriye sunmuştuk. TEKNOFEST Karadeniz’de mülakata tabi tutulduk. Birinci seçildik. Çok heyecanlıyız. Projemizi bölgede deneyecek olmak bizim için büyük bir fırsat. Farklı ülkelerin bilim üslerini ziyaret etme, burada çalışma büyük bir şans. Bizim için büyük bir gurur."