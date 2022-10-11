Antarktika'da 1 milyon yıllık DNA keşfedildi
Antarktika kıtasının kuzeyindeki Scotia Denizi'nin çözeltilerinde en eski deniz DNA'sı keşfedildi.
Almanya'daki Bonn Üniversitesi ve Avustralya'daki Tazmanya Üniversitesi'nden bilim insanları, DNA'nın 1 milyon yıllık olduğunu tespit etti.
Bu eski DNA örneğinin iklim değişikliğinin gelecekte Antarktika'yı nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik çabalarda faydalı olacağı düşünülüyor. Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırmanın yazarlarından Linda Armbrecht, "Bu, bugüne kadar doğrulanmış en eski deniz çökeltisi DNA'sı" ifadelerini kullandı.
Independent Türkçe'deki keşfin haberine göre çökelti DNA'ları, 400 ila ve 650 bin yıl öncesine tarihlenen karasal mağaralar ve donmuş topraklar da dahil olmak üzere birçok ortamda tespit edilebiliyor.
EN SON 2019'DA OKYANUS TABANINDAN ÇIKARILMIŞTI
Havanın soğuk, oksijen ve radyasyon seviyelerinin de düşük olması, Scotia Denizi gibi kutup deniz ortamlarını bu tür DNA örneklerinin bozulmadan kalması için ideal bölgeler haline getiriyor.
Son keşifte elde edilen DNA, 2019'da okyanus tabanından çıkarılmıştı ve muhtemelen tek hücreli bir organizmaya ait. Ancak ileri analizler, bu tarihte okyanusta nasıl canlıların yaşadığını detaylarıyla ortaya çıkaracak.
Aynı keşif gezisinde 540 bin yıl öncesine ait tek hücreli organizmalar da bulundu. Buluntular, Antarktika'nın geniş zaman dilimlerindeki değişimine dair önemli ipuçları sunabilir.
Araştırma makalesinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
Antarktika, dünyadaki iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelerden biridir ve bu kutupsal deniz ekosisteminin çevresel değişime geçmişte ve şimdi verdiği tepkileri incelemek acil bir meselesidir.
EN ESKİ DNA'NIN KEŞFİ
İsveç'in Stockholm kentindeki Paleogenetik Merkezi'nden araştırmacıların liderliğinde dünyanın en eski DNA'sı Mart 2021'de keşfedilmişti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) üç bilim insanının da yer aldığı araştırma ekibi, bu DNA'nın bir mamuta ait olduğunu tespit etmişti.
"En eski DNA" unvanını kazanan genin, yaklaşık 1,2 milyon yaşında olduğu saptanmıştı.
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