8 milyar da aşıldı... Artan nüfusa dijital çözüm: 'Akıllı şehirler'

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:38

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 15 Kasım itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyarı aştığını duyurdu. Günümüzde her iki kişiden biri şehirlerde yaşıyor ve bu oranın 2050 yılında 9,7 milyarı bulması beklenen nüfusun yüzde 70’ine ulaşması öngörülüyor.

Kentsel alanlardaki bu hızlı nüfus artışı doğal olarak, en başta su, enerji gibi kaynakların verimli kullanımını ve çevre kirliliği olmak üzere birçok çözüm bekleyen sorunu gündeme getiriyor.

Dijital teknolojilerde yaşanan son dönemdeki gelişmeler ise şehirlerin sürdürülebilirlik temelinde yeniden yapılanmasına yönelik çok yönlü olanaklar sunuyor. Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Akıllı şehirler, su ve enerji gibi kaynakların kullanımında verimliliği arttırmak, çevre sorunlarının önüne geçmek, vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için teknolojiden yararlanan şehirlerdir" dedi.

YOKSULLUK, ALTYAPI YETERSİZLİĞİ...



Erkul, şöyle konuştu:

"Günümüzde büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi yeni gelişen teknolojilerin şehirlerimize bir yansıması bu. Dijitalleşen dünyanın olanaklarıyla birlikte şehirlerin çevresel, ekonomik ve sosyokültürel olarak yeniden kurgulanması mümkün hale geldi. Akıllı şehir uygulamaları ile hızlı kentleşmeden kaynaklanan aşırı kaynak kullanımı, karbon emisyonlarının artışı, kapsayıcılığın ve fırsat eşitliğinin azalması, yoksulluk, altyapı yetersizliği gibi sürdürülebilirlik sorunlarına çözümler üretiliyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için zorunlu kabul edilen akıllı şehirler; daha verimli, sosyal, erişilebilir, teknolojik ve yaşanabilir bir vizyonu hedefliyor. Yapılan araştırmalar da akıllı şehir teknolojilerinin ülke refahını olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Bunun için akıllı şehirler dönüşümünü iyi okumak ve doğru konumlanmak gerekiyor."

KAYNAK VERİMLİLİĞİ İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANMAK ŞART

Erkul, “Örneğin, orman yangınlarını saniyeler içerisinde hızla tespit edebilecek yapay zekâ odaklı ürünler tasarlıyoruz. Akıllı trafik ve park yeri yönetim sistemlerimizle trafik yoğunluğunu yüzde 30 oranında azaltıyoruz. Bu uygulamalar ile araçların yakıt harcamalarında da yüzde 25'in üzerinde verim elde ediliyor. Yapay zekaya dayalı veri analizi ve karar destek sistemlerimiz sayesinde veriye dayalı tahminlerde bulunarak hızlı önlem mekanizmaları sağlıyoruz. Akıllı enerji yönetimi platformumuz üretimden dağıtıma kadar tüm zincir boyunca uçtan uca analiz yapabilme imkanı sunuyor ve önemli ölçüde enerji tasarrufu elde ediyoruz. Ülke kaynaklarının verimli kullanılması aşamasında teknoloji artık zaruri bir ihtiyaç haline geldi" diye konuştu.

AKILLI ŞEHİR PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 2026’DA 2,9 TRİLYON DOLARA ÇIKACAK

Akıllı şehircilik yatırımlarının kentlerdeki yaşamı altüst eden Covid-19 pandemisi süresince hızla arttığını vurgulayan Dr. Erkul, şu ifadeleri kullandı: