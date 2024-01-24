80 yıllık gizem sona eriyor; et yiyen bakteri insanlara nasıl bulaşıyor?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:01

ABC News'in haberine göre, Avustralya'daki Victoria Doherty Enstitüsündeki araştırmacılar, Buruli ülserine neden olan et yiyen bakterilerin kaynağını ve yayılma şeklini araştırdı.

"Nature Microbiology" dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında Melbourne'da 2016 ve 2021 yılları arasında 65 bin sivrisinek incelendi. Bilim insanları, sivrisineklerin keseli sıçanlardan taşıdığı bakterilerin genetik yapısının, bölgede Buluri ülserine yakalanan insanlardaki bakterilerle aynı olduğunu tespit etti.

80 YILLIK BİR GİZEM SONA ERİYOR

Araştırma ekibinden Profesör Tim Stinear, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizi heyecanlandırıyor çünkü bu hastalığın nasıl yayıldığına dair 80 yıllık bir gizem sona eriyor." dedi.

Stinear, Buluri ülserinin yayılmasına dair sivrisineklerden uzun süredir şüphelendiklerini ancak bu tür bakterinin böcek ısırığıyla yayılmasının alışılmadık bir durum olduğunu söyledi.

Profesör Stinear, Avustralya'da 10 yıl önce yılda 20 ila 30 vaka görüldüğünü ancak geçen yıl Victoria eyaletinde 363 vaka teyit edildiğini kaydetti.

Araştırmacılar, çalışmanın, insanların sinek ilacı kullanmak ve evlerin etrafındaki suları temizlemek gibi ülsere yol açan et yiyen bakterilere karşı tedbirler almalarına olanak sağlayacağına işaret etti.

Buruli ülseri nedir?

Buruli ülserine neden olan bakteriler zehir salgılayarak deri hücrelerini, kılcal damarları, deri altındaki yağı yok ediyor. Daha çok kol ve bacaklarda ortaya çıkan hastalık yüzünden zamanla büyüyen yaralar cilt bozukluğuna ve kalıcı sakatlıklara neden olabiliyor. Hastalığın yayılmasında sivrisineklerin etkili olduğuna dair teoriler bulunuyor.