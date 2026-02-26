Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 18:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
A18 Pro işlemcili MacBook'un olası fiyatına yönelik çarpıcı tahmin

MacBook'un yeni versiyonu için yapılan başlangıç fiyatı tahminlerine göre dizüstü 750 dolara kadar ulaşan bir fiyata çıkabilir.

Apple'ın yeni A18 Pro işlemcili bütçe dostu olması planlanan MacBook modeli hakkında fiyat tahmini geldi. Daha önce cihazın 599 dolar gibi uygun bir fiyata satışa çıkması bekleniyordu. Artan NAND(elektrik gücüne ihtiyaç duymadan verileri depolayan hafıza teknolojisi) krizi sebebiyle maliyetler de yükseliyor.

Bu yeni MacBook'un fiyatlarına da yansıyabilir ve 600 dolar olması beklenen cihazın başlangıç fiyatının 750 dolara kadar çıkmasına neden olabilir.

DigiTimes tarafından aktarılan bu tahmini fiyat sektördeki krizlerin ardından geliyor.

