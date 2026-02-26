A18 Pro işlemcili MacBook'un olası fiyatına yönelik çarpıcı tahmin

Apple'ın yeni A18 Pro işlemcili bütçe dostu olması planlanan MacBook modeli hakkında fiyat tahmini geldi. Daha önce cihazın 599 dolar gibi uygun bir fiyata satışa çıkması bekleniyordu. Artan NAND(elektrik gücüne ihtiyaç duymadan verileri depolayan hafıza teknolojisi) krizi sebebiyle maliyetler de yükseliyor.

Bu yeni MacBook'un fiyatlarına da yansıyabilir ve 600 dolar olması beklenen cihazın başlangıç fiyatının 750 dolara kadar çıkmasına neden olabilir.

DigiTimes tarafından aktarılan bu tahmini fiyat sektördeki krizlerin ardından geliyor.