Yapay zeka destekli araçlarla siber güvenlikte yeni dönem

26.02.2026 18:29:00
AA
ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic tarafından duyurulan "Claude Code" isimli yapay zeka destekli analiz aracı, yazılım güvenliği alanında yeni bir teknolojik eşiğe işaret ediyor.

Saatler içerisinde çok sayıda güvenlik açığını tespit edebildiği belirtilen bu tür araçlar, siber güvenlik süreçlerinde hız ve kapsam bakımından önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre yapay zeka temelli sistemler, kaynak kodu yalnızca satır bazlı değil, daha geniş bir bağlam içerisinde analiz edebiliyor ve geleneksel kural tabanlı güvenlik araçlarının ötesinde değerlendirme yapabiliyor.

Bu durum özellikle karmaşık yazılım altyapılarında erken aşamada zafiyet tespiti açısından kritik fırsatlar sunuyor. Geniş veri kümeleri üzerinde eş zamanlı analiz yapabilen sistemler, insanların haftalar sürebilecek incelemelerini çok daha kısa sürelerde tamamlayabiliyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin siber güvenlik profesyonellerinin rolünü ortadan kaldırmadığını, aksine daha stratejik ve analitik bir boyuta taşıdığını vurguluyor.

Yapay zeka araçları zafiyet tespitini hızlandırsa da nihai risk değerlendirmesi, önceliklendirme ve kurumsal karar süreçlerinin insan uzmanlığı gerektirmeye devam ettiği belirtiliyor.

Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Claude Code" gibi yapay zeka destekli analiz araçlarının yazılım güvenliği alanında önemli bir teknolojik gelişmeye işaret ettiği belirtilerek, "Saatler içerisinde çok sayıda güvenlik açığını tespit edebildiği ifade edilen bu tür araçlar, siber güvenlik süreçlerinde hız ve kapsam bakımından yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yapay zeka temelli sistemlerin kaynak kodu daha geniş bir bağlam içerisinde analiz edebildiği ve geleneksel kural tabanlı araçların ötesinde değerlendirme yapabildiği vurgulanarak "Bu durum, özellikle karmaşık yazılım altyapılarında erken aşamada zafiyet tespiti açısından önemli fırsatlar sunmaktadır." denildi.

Açıklamada, söz konusu gelişmelerin siber güvenlik uzmanlığını ortadan kaldırmadığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

Aksine, bu araçların varlığı güvenlik profesyonellerinin rolünü daha stratejik ve analitik bir boyuta getirmektedir. Yapay zeka araçları zafiyet tespitini hızlandırsa da nihai risk değerlendirmesi, önceliklendirme ve kurumsal karar süreçleri insan uzmanlığı gerektirmeye devam edecektir.

