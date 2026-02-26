Yapay zeka destekli araçlarla siber güvenlikte yeni dönem

Saatler içerisinde çok sayıda güvenlik açığını tespit edebildiği belirtilen bu tür araçlar, siber güvenlik süreçlerinde hız ve kapsam bakımından önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre yapay zeka temelli sistemler, kaynak kodu yalnızca satır bazlı değil, daha geniş bir bağlam içerisinde analiz edebiliyor ve geleneksel kural tabanlı güvenlik araçlarının ötesinde değerlendirme yapabiliyor.

Bu durum özellikle karmaşık yazılım altyapılarında erken aşamada zafiyet tespiti açısından kritik fırsatlar sunuyor. Geniş veri kümeleri üzerinde eş zamanlı analiz yapabilen sistemler, insanların haftalar sürebilecek incelemelerini çok daha kısa sürelerde tamamlayabiliyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin siber güvenlik profesyonellerinin rolünü ortadan kaldırmadığını, aksine daha stratejik ve analitik bir boyuta taşıdığını vurguluyor.

Yapay zeka araçları zafiyet tespitini hızlandırsa da nihai risk değerlendirmesi, önceliklendirme ve kurumsal karar süreçlerinin insan uzmanlığı gerektirmeye devam ettiği belirtiliyor.

Açıklamada, söz konusu gelişmelerin siber güvenlik uzmanlığını ortadan kaldırmadığı ifade edilerek şunlar kaydedildi: