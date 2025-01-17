AB ve ABD’de TikTok’a kötü haber

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Avrupa Dijital Haklar Merkezi, Çinli sosyal medya şirketi TikTok hakkında Avrupa Birliği’ndeki (AB) kullanıcıların kişisel verilerinin usulsüz olarak Çin’e aktarıldığı gerekçesiyle şikâyette bulundu. Uygulamanın Çin’e veri aktarımının durdurulması, şirkete para cezası verilmesi ve soruşturma başlatılması talep edildi. Şikâyette, Çin kanunlarının ülkede faaliyet gösteren şirketlerin verilerine yetkililerin erişmesi konusunda hiçbir kısıtlama getirmediği, dolayısıyla bu verilere Çinli yetkililerin kısıtlama olmadan ulaşabiliyor olabileceğine dikkat çekildi. Öe yandan ABD’de TikTok, “Kullanıcıların kişisel verilerini Çin’e aktardığı ve uygulamadaki içeriklerin ABD kamuoyunu manipüle etmek için kullanıldığı” gerekçesiyle çıkarılan bir kanun sebebiyle yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.