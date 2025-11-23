Sosyal medyada bırakılan dijital ayak izleri kötü amaçla kullanılabiliyor

İnternet ve dijital platformlarda gerçekleştirilen her etkileşimin ardında bırakılan verilerden oluşan dijital ayak izleri, akıllı telefonlar, sosyal medya, on-line alışveriş gibi dijital hizmetler aracılığıyla her geçen gün daha da büyüyor.

Beğeni veya yorumdan, kişisel verilere ve konum bilgilerine kadar geniş alanı kapsayan bu görünmez kayıtlar, doğru ellerde faydalı bilgiler sunabilirken kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde ise ciddi güvenlik riskleri oluşturabiliyor.

Kimlik hırsızlığından siber zorbalığa, hedefe yönelik dolandırıcılıktan kurumsal casusluğa kadar birçok tehdidin temelini oluşturabilen dijital ayak izleri, özellikle kurumların siber güvenlik stratejilerinde önemli yer tutuyor.

Dijital ayak izlerinin sayısı önemli ölçüde arttı

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Uzmanı Fatih Şensoy, tüm yaş gruplarında yükselen sosyal medya kullanımının, platformlara duyulan güveni ve geçirilen zamanı artırdığını söyledi.

Bu durumun, sosyal medyada bırakılan dijital ayak izlerinin sayısını önemli ölçüde artırdığına dikkati çeken Şensoy, dijital sosyalleşmenin doğal parçası gibi görünen paylaşımların birçok risk barındırdığını dile getirdi.

Bu risklerin içeriğine değinen Şensoy, şöyle devam etti:

Kullanıcıların sosyal medya hesaplarında favori restoranlarını, hafta sonu aktivitelerini veya sık gittikleri kahve zincirlerini paylaşmaları, dijital sosyalleşmenin doğal bir parçası gibi görünse de kötü niyetli kişiler, bu masum davranışlardan faydalanabiliyor. Paylaşılan fotoğraflardan konum bilgisi elde edebiliyor, canlı yayınlardan alınan görüntü veya ses kayıtlarını kullanarak deepfake içerikler üretebiliyor ve yazılı paylaşımlar üzerinden kişilerin duygusal durumlarına ilişkin çıkarımlar yapabiliyor. Bu durum, çeşitli kötüye kullanımlara zemin hazırlayabiliyor.

Siber suçluların temel hedefleri arasında kişisel bilgilerin yer aldığına dikkati çeken Şensoy, çalışılan kurum, sık ziyaret edilen lokasyonlar, kullanılan bankacılık uygulamaları ve yakın çevre gibi bilgilerin, suçluların en çok hedef aldığı dijital ayak izleri olduğunu söyledi.

Şensoy, Türkiye'de teknoloji kullanımına paralel olarak siber suç faaliyetlerinin de arttığına işaret ederek, "En sık karşılaşılan saldırı türleri, bankacılık uygulamalarını hedef alan mobil zararlı yazılımlar, kişisel bilgilerin kötüye kullanımı ve siber zorbalık. Türkiye'de artan internet kullanıcı sayısı, dijital farkındalık konusunu da kritik hale getirdi." dedi.

Son dönemde medyada yer alan siber güvenlik olaylarının, kullanıcıların bu konuda daha dikkatli davranmasına katkı sağladığını vurgulayan Şensoy, bu konudaki farkındalık çalışmalarının büyük önem taşımaya devam ettiğini dile getirdi.

"Eski hesaplar ve paylaşımlar silinmeli"

Şensoy, ebeveynler ve gençlerin dijital ayak izlerine ilişkin geçmişte yaşanmış olayları analiz edebilmesinin, güncel tehditleri güvenilir kaynaklardan takip etmesinin ve paylaşımlarının doğurabileceği olası riskleri sorgulayabilmesinin, bu konudaki farkındalığın artmasına yardımcı olacağını söyledi.

Bireysel kullanımda mevcut riskli izlerin, kişisel çabayla veya profesyonel hizmetler aracılığıyla kaldırılabileceğini belirten Şensoy, dijital ayak izlerini yönetmek ve internette herkese açık kişisel bilgi miktarını azaltmak isteyen kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:

En iyi korunma yöntemi, bilinçli davranmak ve potansiyel tehdit oluşturabilecek izleri hiç bırakmamak. Kendinizi düzenli olarak Google'da aratın. Hakkınızda çevrim içi ortamda hangi bilgilerin yer aldığını kontrol edin. Eski hesaplarınızı ve paylaşımlarınızı silin. Veri ihlali bildirimlerini etkinleştirin. Hem e-posta adreslerini hem de telefon numaralarını kullanarak veri sızıntılarını izleyin. Tüm cihazlarınızda tarayıcı geçmişinizi, çerezleri ve önbelleği temizleyin. Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin. Kaspersky'nin ücretsiz Privacy Checker hizmeti, popüler sosyal medya platformları, servisler ve işletim sistemleri için gizlilik ve güvenlik ayarlarını istediğiniz düzeye göre nasıl yapılandırabileceğinize dair adım adım rehberlik sunuyor.

Kurumlarda siber güvenlik eğitimleri önem arz ediyor

Dijital ayak izi yönetiminin, bireyler ve kurumlar açısından farklılık gösterdiğine dikkati çeken Şensoy, kurumların bu süreci genellikle profesyonel siber güvenlik firmalarından hizmet alarak yönettiğini söyledi.

Şensoy, çalışanlara dijital ayak izi farkındalığını içeren kapsamlı siber güvenlik eğitimleri vermenin, kurumlar için bu konuda alınabilecek en iyi uygulamalar arasında yer aldığını vurguladı.

Gelecekte siber güvenlik stratejilerinde dijital ayak izi yönetiminin önemini koruyacağını dile getiren Şensoy, "Siber güvenlik zincirinin en zayıf halkası, her zaman kullanıcıdır. Bu nedenle kullanıcıların bilinçli bir şekilde önlem alması, tehditlerin sürekli değiştiği dijital dünyada daima kritik bir ihtiyaç olarak kalacak." uyarısında bulundu.