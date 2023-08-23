ABD bir tane daha açık deniz rüzgâr çiftliği kuruyor

Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:11

Güncelleme: 23.08.2023 - 16:44

ABD İçişleri Bakanlığı (DOI), Rhode Island ve Connecticut eyaletlerinin Revolution Wind açık deniz rüzgâr çiftliği projesine onay verdiğini duyurdu. Bu, DOI'nin ABD'de ticari ölçekli açık deniz rüzgar çiftliklerine verdiği dördüncü onay olma özelliği taşıyor. Revolution Wind, Massachusetts açıklarındaki Vineyard Wind, Rhode Island ve New York açıklarındaki South Fork Wind ve New Jersey açıklarındaki Ocean Wind 1 projeleriyle birlikte yürürlüğe girecek.

Revolution Wind projesi, önümüzdeki haftalarda karada inşaat faaliyetlerine başlayacak ve 2024 yılında denizde inşaatına geçecek. Projeye göre, 2025 yılında da faaliyete geçmesi planlanıyor. Enerji sağlayıcısı Eversource ve Danimarkalı rüzgar devi Ørsted tarafından geliştirilen Revolution Wind, Rhode Island ve Connecticut eyaletlerinin ilk kamu hizmeti ölçekli açık deniz rüzgâr çiftliği olacak. Proje, Rhode Island sahilinin yaklaşık 15 mil güneyinde, Connecticut sahilinin 32 mil güneydoğusunda ve Martha's Vineyard'ın 12 mil güneybatısında konumlanacak.

Toplam 704 megavatlık (MW) kapasiteye sahip olan bu proje, Rhode Island'a 400 MW ve Connecticut'a 304 MW temiz enerji sağlayarak iki eyalette 350.000'den fazla haneye enerji sunmayı hedefliyor. Proje aynı zamanda inşaat aşamasında yaklaşık 1.200 yerel istihdam yaratmayı planlıyor.

İçişleri Bakanı Deb Haaland, projenin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak, Başkan Biden'ın 2030 yılına kadar ulaşmayı amaçladığı 30 GW'lık açık deniz rüzgâr enerjisi hedefine vurgu yaparak, endüstri ve iş gücü ile birlikte yeni bir enerji sektörünün inşa edildiğini belirtti. ABD açık deniz rüzgâr endüstrisi büyümeye devam ediyor ve Revolution Wind projesi gibi projeler hem çevresel değerlendirmelere hem de tedarik zinciri yatırımlarına odaklanıyor.