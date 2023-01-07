Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliğinin ilk görevi

Yayınlanma: 07.01.2023 - 13:21

Güncelleme: 07.01.2023 - 13:21

İngiltere'nin Kuzey Doğu kıyısından 130 km daha uzakta bulunan Dogger Bank Rüzgar Çiftliği, 2026 yılında kullanıma açılacak. Bu açık deniz rüzgar çiftliğinin 6 milyon kişinin evine güç sağlaması bekleniyor. Ancak bunlardan önce patlamamış bombaları temizlemesi(UXO) gerekiyor.

PATLAMAMIŞ BOMBALAR SORUN TEŞKİL EDECEĞİ İÇİN TEMİZLENECEKLER

Geçen yıl yayınlanan bir raporda açık deniz rüzgar çiftliğinin kurulacağı farklı kısımlarda yaklaşık 8 patlamamış mühimmat bulunuyor. Rüzgar çiftliklerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için bu bombaların kaldırılması gerekiyor.

Bu görev şubat ayında onaylanacak ve 12 Mart'a kadar denizin incelenmesinin tamamen bitirilmesi bekleniyor.

Bu mühimmatların denizin tabanında yer almasının sorun teşkil ettiğini söyleyen UXO kaldırma konusunda uzmanlaşmış Safelane Global, internet sitesinde bu durumu 'erezyon yoluyla bozulmaya başlayan bu mühimmatların, daha az kararlı hale' geldiğini ancak 'bu eski cihazların orada yapılacak çalışmalarda oluşacak titreşim ve deniz altında gerçekleştirecek mühendislik çalışmalarının bombaları aktif hale getirebileceğini' vurguluyor.