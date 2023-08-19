Güneş enerji santralları yanlış yere kurdular!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 03:00

Güneş enerji santralları (GES) her ne kadar temiz enerji kaynağı olarak bilinse de yer seçimleri de bu konuda önemli.

Orman Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle birlikte taşlık, kayalık verimsiz olarak nitelendirilen orman alanlarında güneş enerjisi santralları kurulmasının önü açıldı. Ancak uzman görüşlerine göre, orman habitatları her haliyle son derece önemli ve verimsiz orman olarak adlandırılan yerler karbon yutağı olabilir.

Yapım için adım atılan projelerin bazıları şu şekilde:

İzmir Karaburun’daki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda GES panellerinin konuşması için süreç başladı. Proje gerçekleştiği takdirde 30 bin zeytin ağacı tehlikeye girecek.





Kalyon Holding de Şanlurfa’nın Viranşehir ilçesinde GES projesi başlattı. Hayvancılık yapan yurttaşlara ait olan mera arazisine 160 bin panel yerleştirilecek.

147 AĞAÇ KESİLECEK