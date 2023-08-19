Güneş enerji santralları yanlış yere kurdular!
Türkiye’de sadece bu yıl 187 güneş enerjisi santralı (GES) için ÇED süreci başlatıldı. Ancak uzmanlar, kâr amacıyla “yanlış yere” kurulan GES’lerin doğaya zarar verdiğini vurguladı. İzmir’de zeytinlik alanda, Şanlıurfa’da merada GES projesi yürütülüyor.
Güneş enerji santralları (GES) her ne kadar temiz enerji kaynağı olarak bilinse de yer seçimleri de bu konuda önemli.
Orman Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle birlikte taşlık, kayalık verimsiz olarak nitelendirilen orman alanlarında güneş enerjisi santralları kurulmasının önü açıldı. Ancak uzman görüşlerine göre, orman habitatları her haliyle son derece önemli ve verimsiz orman olarak adlandırılan yerler karbon yutağı olabilir.
Yapım için adım atılan projelerin bazıları şu şekilde:
- İzmir Karaburun’daki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda GES panellerinin konuşması için süreç başladı. Proje gerçekleştiği takdirde 30 bin zeytin ağacı tehlikeye girecek.
- Kalyon Holding de Şanlurfa’nın Viranşehir ilçesinde GES projesi başlattı. Hayvancılık yapan yurttaşlara ait olan mera arazisine 160 bin panel yerleştirilecek.
147 AĞAÇ KESİLECEK
- İzmir Bergama’da da üç köyü kapsayan alana yapılmak istenen GES panelleri için adım atıldı. AKP’li Bergama Belediyesi de projenin yapılacağı köyde ağaç kesimi için dün ihaleye çıktı. İhalede 147 ağaç kesileceği belirtildi.
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