ABD ile dünyanın en büyük çip üreticisi karşı karşıya: Kısıtlamaların "derhal uygulanmasını" istiyor!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:03

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:03

ABD Hükümeti, yapay zeka tabanlı GPU üreticisi NVIDIA'nın ürünlerinin Çin'e ihracatını kısıtlamaya yönelik yeni bir ticaret politikası uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Bu adım, ABD'nin Çin'in askeri avantaj elde etmesini engelleme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Son açıklamalara göre, bu politika değişikliği, ABD Hükümeti'nin Çin'in yapay zeka uygulamalarının askeri kullanımını sınırlamayı hedeflediğini yansıtıyor. Ancak bu değişiklikler yalnızca Çin ekonomisine yönelik değil, aynı zamanda tüm ilgili tarafları etkiliyor. NVIDIA bu karara karşı çıkmaya çalıştı ancak ABD tekrardan bir uyarı geçerek kısıtlamalara derhal uyulması gerektiğini bildirdi.

NVIDIA, bu politika değişikliği nedeniyle yapay zeka GPU'larının ihracatını derhal durdurmak zorunda kaldı. Bu durum, NVIDIA'nın devam eden siparişleri karşılamak için bir "periyodik bir yastık" sunmasına rağmen, sektörde büyük bir etki yarattı.

Ayrıca, bu politika değişikliği, sektörde NVIDIA'nın amiral gemisi Ada GPU'larının da yer alıp almayacağı konusunda tartışmalara yol açtı. Ancak mevcut belgelere göre, bu politika değişikliğinin veri merkezi uygulamaları için tasarlanmamış ürünleri etkilemediği gösteriliyor. Bu nedenle, GeForce RTX 4090 gibi tüketicilere yönelik GPU'ların muafiyet alabileceği düşünülüyor.