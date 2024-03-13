ABD, UFO'larla ilgili bilgileri gizliyor olabilir mi?

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:58

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:58

Birçok spekülasyon ve beklentinin ardından ABD Savunma Bakanlığı, hükümetin uzaylı bilgilerini gizleyip gizlemediğini ve tersine mühendislik yaptıkları dünya dışı teknolojiye erişimleri olup olmadığını araştıran raporunu yayınladı. Pentagon, 60 sayfayı aşan bu raporu 8 Mart Cuma günü yayınlandı. Rapora göre, ABD hükümetinin onlarca yıldır UFO'ları gizlediği yönündeki pek çok iddia tamamen çökertilmese de büyük ölçüde zayıflatıldı.

'DÜNYA DIŞI TEKNOLOJİYİ İÇEREN KANIT BULUNMADI'

Chip'in yer verdiği ayrıntılarda Pentagon basın sekreteri Tümgeneral Pat Ryder yaptığı açıklamada, "AARO, herhangi bir ABD hükümeti soruşturmasının, akademik destekli araştırmanın veya resmi inceleme panelinin herhangi bir UAP gözleminin dünya dışı teknolojiyi içerdiğini doğruladığına dair hiçbir kanıt bulamadı" ifadelerini kullandı.

Ryder, tüm soruşturma çalışmalarının, çoğu gözlemin sıradan nesneler olduğu ve yanlış tanımlamanın bir sonucu olduğu sonucuna vardığını söyledi. Rapora göre, gözlemlerin birçoğunun insansız hava araçları, meteoroloji balonları, casus uçaklar, uydular, roketler ve gezegenler olduğu ortaya çıktı.

Rapor, eski askeri yetkililerin hükümetin UFO'lar hakkında bildiklerini halktan gizlediğini iddia ettiği temmuz ayındaki kongre oturumunda ortaya atılan en önemli iddiaları reddediyor. Bu iddialardan birinde, eski bir Hava Kuvvetleri istihbarat subayı, hükümetin uzun süredir gizli bir program yürüttüğünü ve bu program çerçevesinde kurtarılan UFO gemilerinin tersine mühendisliğini yaptığını iddia ediyordu. Ryder açıklamasında, "AARO bugüne kadar ABD hükümetinin ve özel şirketlerin dünya dışı teknolojiye erişimi olduğu ya da tersine mühendislik yaptığı iddialarına ilişkin doğrulanabilir bir kanıt bulamadı" diyor.

Ofis, Kasım 2023 ve Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan görüşmeler ve araştırmalardan elde edilen bulguları kapsayan raporun ikinci cildini bu yıl içinde yayınlamayı planlıyor.