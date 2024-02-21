Yüzü uzaylıya benziyor! 200'den fazla ayağa sahip canlı keşfedildi

Araştırmacılar, uzaylıya benzeyen yüzü ve 200'den fazla ayağıyla herkesi şaşırtan yeni bir canlı türü keşfettiler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:08
Yüzü uzaylıya benziyor! 200'den fazla ayağa sahip canlı keşfedildi
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Bilim insanları, Tanzanya’daki bir dağda çok sayıda bacağa sahip, “uzaylı yüzlü” bir canlı yakalayarak yeni bir tür keşfettiler.

Chip'in aktardığı araştırma Avrupa Taksonomi Dergisi’nde (European Journal of Taxonomy) yayınlandı. Buna göre araştırmacılar, Orman Restorasyonu ve İklim Deneyi kapsamında doğu Afrika’daki ülkenin dağlarına doğru yola çıktı. Proje, yakalanan böcekler ve kırkayaklar üzerinde yapılan çalışmalar aracılığıyla bir ormanın sağlığını değerlendirmeyi amaçlıyordu.

HERHANGİ BİR KAYITTA YER ALMAYAN YENİ BİR KIRKAYAK TÜRÜ

Çalışma, Udzungwa Dağları’nı araştırırken araştırmacıların çukur tuzaklarını kontrol ettiğini ve bilinen herhangi bir kayıtla eşleşmeyen düzinelerce kırkayak bulduğunu belirtiyor. Bu hayvanları daha yakından inceleyen araştırmacılar, yeni bir tür keşfettiklerini fark ettiler. Bu tür, Udzungwastreptus marianae veya Marian kırkayağı olarak adlandırıldı.

Araştırmacılar, Marian kırkayaklarının 44’e kadar vücut segmentine sahip olabileceğini ve yaklaşık 1,7 inç (yaklaşık 4,3 cm) uzunluğa ulaşabileceğini söylüyor. Ayrıca bu canlıların başlarında küçük gözleri ve kısa antenleri bulunuyor. Bulunan yeni tür, spiral şeklinde kıvrılmış bir sarı gövdeye sahip.

Avustralya’daki Sunshine Coast Üniversitesi tarafından paylaşılan bir habere göre, çalışmanın ortak yazarı Andrew Marshall, yeni türü “yaklaşık 200 bacaklı” ve “uzaylı yüzlü” olarak tanımladı. Araştırmacılar, yeni türe, 2023’te ölen “İspanyol zoolog, yakın proje ortağı ve (baş ortak yazar Henrick Enghoff’un) onlarca yıllık arkadaşı” olan María Ángeles (Marian) Ramos’un adını verdiklerini söyledi.


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