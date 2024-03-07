Gizemli gezegen sisteminde uzaylı teknolojisinin izleri aranıyor

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:43

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:43

Bilim insanları, gezegenlerin bugüne kadar görülen en mükemmel matematiksel hizalanma ve senkronizasyona sahip uzak bir güneş sisteminde uzaylı teknolojisine dair kanıt arıyor.

Bizimkinden yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıktaki güneş sisteminde HD 110067 adlı turuncu bir cüce yıldızın etrafında dönen 6 gezegen bulunuyor.

1 MİLYAR YIL ÖNCE OLUŞTU

Independent Türkçe'de yer alan habere göre araştırmacılar, gezegenlerin her birinin son derece nadir ve mükemmel bir senkronizasyonla birlikte komşusuyla uyum içinde yörüngede döndüğünü ve bir milyar yıl önceki oluşumlarından bu yana muhtemelen bozulmadan kaldıklarını söylüyor.

Bilim insanları, 6 gezegenin "hassas" ve "çok düzenli" olan, rezonans diye bilinen mükemmel senkronize bir senfoniye benzer şekilde hareket ettiğini buldu.

Bern Üniversitesi'nden bu gezegen sistemini bulan ekibin biri parçası olan Hugh Osborn, "Ne Güneşimiz dışındaki yıldızların yörüngesinde keşfedilen 5 binden fazla ötegezegen arasındaki rezonanslar ne de birkaç gezegene sahip sistemler nadir görülen bir durum. Ancak son derece nadir olan şey, rezonansların 6 gezegenden oluşan bu kadar uzun bir zincire yayıldığı sistemler bulmak" dedi.

Gök bilimciler, Neptün'ün boyutundan daha küçük olan bu gezegenlerden gelen ve muhtemelen geçmiş ya da günümüz uzaylı teknolojisine ya da teknolojik işaretlere dair kanıtlara gösterebilecek radyo sinyalleri arıyor.

Gök bilimciler, diğer gezegenlerdeki "teknolojik işaretler" arama fikrini yarım yüzyıldan fazla bir süredir değerlendiriyor.

Örneğin Dünya'da geceleri şehir ışıklarından yayılan emisyon, bu tür teknoloji işaretlerinin en güçlüsü. Ancak Samanyolu Galaksisi çok büyük olduğu için bu tür işaretleri kullanarak uzaylı uygarlıkların izlerini bulmak zor.

Araştırmacılar, Dünya merkezli teknolojiden üretilen radyo emisyonlarının spektrumunu inceleyerek ve bundan yola çıkarak bir uzaylı gezegeninde üretilebilecek şeyleri tahmin edebiliyor.

Araştırmacılar diğer gezegenlerdeki teknolojik işaretleri ararken genellikle ünlü "Wow!" sinyali (15 Ağustos 1977'de SETI projesi kapsamında uzaydan tespit edilen radyo sinyali -ed.n) gibi radyo sinyallerine odaklanıyor.

Son çalışmada bilim insanları ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Green Bank Teleskobu'nu (GBT) kullanarak 1 ile 11,2 gigahertz arasındaki frekansları inceledi.

Araştırmacılar mevcut çalışmada herhangi bir teknolojik işaret bulamadı ancak bu "olağandışı" güneş sisteminin, bu gezegenlerden bazılarının sıvı suya sahip olma olasılığı nedeniyle uzaylı yaşamının belirtilerini aramak üzere gelecekteki çalışmalar için ilginç bir hedef olmaya devam ettiğini söyledi.