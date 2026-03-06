ABD, yapay zeka firması Anthropic'i 'riskli' olarak sınıflandırdı

Pentagon'un bu kararı, bir ABD şirketinin tedarik zinciri riski olarak nitelendirildiği ilk örnek; hükümetin Anthropic'i kullanmak için yeterince güvenli bulmadığı anlamına geliyor.

Kitlesel gözetim ve otonom silahlar konusundaki endişeler nedeniyle savunma kurumlarına yapay zeka araçlarına sınırsız erişim izni vermeyi reddeden Anthropic şirketi, bu karara karşı yasal mücadeleye hazırlanıyor.

Şirketin CEO'su Dario Amodei 5 Mart Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, "Bu kararın hukuksuz olduğuna inanıyoruz ve mahkemede itiraz etmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Perşembe günü erken saatlerde yapılan bir açıklamada, Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, tedarik zinciri risk sınıflandırmasının "derhal yürürlüğe girdiğini" söyledi.

Amodei, Anthropic'in bir önceki gün savunma bakanlığından riskli olarak nitelendirildiğine dair bir mektup aldığını ve bu nitelendirmenin "dar kapsamlı" olduğunu belirtti.

Yazılı açıklamasında, "Yasa, Savaş Bakanı'nın tedarik zincirini koruma amacına ulaşmak için gerekli olan en az kısıtlayıcı araçları kullanmasını gerektiriyor" ifadesini kullandı.

"Tedarik zinciri risk sınıflandırması, Savaş Bakanlığı yüklenicileri için bile, Claude'un kullanımını veya Anthropic ile olan iş ilişkilerini, Savaş Bakanlığı ile olan özel sözleşmeleriyle ilgili olmadığı sürece sınırlamaz (ve sınırlayamaz)" dedi.

Yapay zeka şirketi son günlerde Savunma Bakanlığı ile görüşmelerde bulunuyordu.

Anthropic'e yakınlığı bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre, bu görüşmeler sonuç vermedi; bunun nedenlerinden biri de Başkan Donald Trump ve yönetiminin diğer üyelerinin şirketi kamuoyu önünde eleştirmiş olmasıydı.

Bu kaynak, Anthropic'in yöneticilerinin haftalarca süren karşılıklı görüşmelerin ardından geçen hafta iki tarafın bir çözüme yaklaştığını düşündüğünü aktardı. Ancak daha sonra Trump'ın Truth Social platformunda tüm federal kurumların Anthropic'i kullanmayı bırakması yönünde talimat verdiği açıklaması geldi.

Trump paylaşımında,"İhtiyacımız yok, istemiyoruz ve onlarla bir daha asla iş yapmayacağız!" dedi.

Hegseth, X'te yaptığı bir paylaşımda, Anthropic'in "derhal" bir tedarik zinciri riski olarak belirleneceğini ve orduyla çalışan herhangi bir işletmenin "Anthropic ile herhangi bir ticari faaliyette bulunmasının" yasaklanacağını yazdı.

Anthropic, bu açıklamaların yapılacağına dair Beyaz Saray veya Pentagon'dan herhangi bir bildirim almadığını belirtti.

Görüşmelere yakın bir kaynağa göre, Anthropic içindeki kanı, şirketin CEO'sunun Trump'a büyük miktarlarda bağış yapan veya onu alenen öven teknoloji liderleri arasında yer almaması nedeniyle Trump yönetimindeki bazı kişiler tarafından sevilmediği yönünde.

Teknoloji devi Microsoft 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı hariç, müşterileri için ürettiği ürünlere Anthropic teknolojisini entegre etmeye devam edeceğini belirtti.

BBC'ye yaptığı açıklamada, "Avukatlarımız bu sınıflandırmayı inceledi ve Claude dahil olmak üzere Anthropic ürünlerinin müşterimiz için satışta kalabileceği sonucuna vardı" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Anthropic ile savunma dışı projelerde çalışmaya devam edebiliriz" denildi.

Savaş Bakanlığı, Trump tarafından Savunma Bakanlığı'na verilen ikincil bir isim.

Pentagon'dan bir yetkili, "En başından beri konu ordunun teknolojiyi tüm yasal amaçlar için kullanabilmesi temel ilkesiyle ilgiliydi.

"Ordu, bir tedarikçinin kritik bir yeteneğin yasal kullanımını kısıtlayarak komuta zincirine müdahale etmesine ve savaşçılarımızı riske atmasına izin vermeyecektir."

Anthropic, 2024'ten beri ABD hükümeti ve ordusu tarafından kullanılıyor. Araçları gizli görevler yapan devlet kurumlarında kullanılan ilk gelişmiş yapay zeka şirketiydi.

ABD ordusuyla ilişkileri bozulunca, rakibi OpenAI devreye girdi.

OpenAI'nin CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman, Savunma Bakanlığı ile imzaladığı yeni sözleşmenin, Anthropic'in sözleşmesi de dahil olmak üzere, gizli yapay zeka uygulamalarına ilişkin önceki tüm anlaşmalardan daha fazla güvence içerdiğini söyledi.

Anthropic'in yapay zeka uygulaması Claude, firmanın ABD hükümetiyle yaşadığı kamuoyu önündeki anlaşmazlığa rağmen popülerliğini koruyor.

Claude, birçok ülkede en çok indirilen yapay zeka uygulaması. Anthropic'in baş ürün sorumlusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, her gün "bir milyondan fazla kişinin" Claude'a kaydolduğunu söyledi.