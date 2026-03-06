Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yandex Türkiye, Yapay Zeka Politikaları Derneğine katıldı

Yandex Türkiye, Yapay Zeka Politikaları Derneğine katıldı

6.03.2026 19:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yandex Türkiye, Yapay Zeka Politikaları Derneğine katıldı

Yandex Türkiye, Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini güçlendirmek ve yerel ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Yapay Zeka Politikaları Derneğine (AIPA) kurumsal üye olarak katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Türkiye, derneğin tartışma platformları ve araştırma çalışmalarına aktif katkı sağlayacak, akademi, sektör temsilcileri ve kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütecek.

AIPA ile Yandex Türkiye arasındaki işbirliği kapsamında geliştiriciler ve araştırmacılara yönelik açık oturumlar ile çeşitli eğitim programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

İşbirliğinin temel hedefleri arasında yapay zeka alanında toplumsal farkındalığı artırmak ve yerel ihtiyaçlara uygun yenilikçi çözümler geliştirmek yer alıyor.

Image

Türkiye'deki kullanıcılar için geliştirilen ve şubat ayında kullanıma sunulan Yandex AI süper uygulamasının da ortak çalışmalar için bir model oluşturması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yapay zekanın hem sektörleri hem de internet ekosistemini köklü biçimde dönüştürdüğü bu dönemde AIPA'ya katılmanın önemli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Yandex

İlgili Haberler

Bilim insanları açıklıyor: Kellik gerçekten genetik mi?
Bilim insanları açıklıyor: Kellik gerçekten genetik mi? Saç dökülmesi birçok kişinin ortak sorunu olarak görülüyor. Uzmanlara göre kellik çoğu zaman genetik faktörlerle ilişkili olsa da, hormonlardan strese kadar pek çok farklı etken saç sağlığını etkileyebiliyor.
WhatsApp, sohbet sabitleme sayısını artırma imkanı sunacak
WhatsApp, sohbet sabitleme sayısını artırma imkanı sunacak WhatsApp için 20 sohbeti sabitleme imkanı sunulacak ancak yalnızca yeni ücretli abonelikte bu özellik kullanılabilecek.
Evrenin öbür ucunda rekor kıran bir kozmik lazer keşfedildi
Evrenin öbür ucunda rekor kıran bir kozmik lazer keşfedildi Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskobunu kullanan gökbilimciler, şimdiye kadar tespit edilen en uzak hidroksil megamaseri keşfettiler.