Yandex Türkiye, Yapay Zeka Politikaları Derneğine katıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Türkiye, derneğin tartışma platformları ve araştırma çalışmalarına aktif katkı sağlayacak, akademi, sektör temsilcileri ve kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütecek.

AIPA ile Yandex Türkiye arasındaki işbirliği kapsamında geliştiriciler ve araştırmacılara yönelik açık oturumlar ile çeşitli eğitim programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

İşbirliğinin temel hedefleri arasında yapay zeka alanında toplumsal farkındalığı artırmak ve yerel ihtiyaçlara uygun yenilikçi çözümler geliştirmek yer alıyor.

Türkiye'deki kullanıcılar için geliştirilen ve şubat ayında kullanıma sunulan Yandex AI süper uygulamasının da ortak çalışmalar için bir model oluşturması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yapay zekanın hem sektörleri hem de internet ekosistemini köklü biçimde dönüştürdüğü bu dönemde AIPA'ya katılmanın önemli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.