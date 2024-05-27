ABD'de elektrikli araçlar için 'şarj ağaçları' duyuruldu

Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:01

Güncelleme: 27.05.2024 - 16:01

Yeni tasarlanan bu şarj çözümü, kaldırımlarda daha az yer kaplıyor. Tıpkı ağaçlar gibi tasarlandıkları için de bu isim verildi. ABD merkezli elektrikli araçlara altyapı hizmeti sunan Gravity, yüksek hızlı şarj ünitelerini duyurdu bu kapsamda kablo karmaşasını da ortadan kaldırıyor. Geliştirilen sistem, 500 kW'a kadar da şarj hızı sunuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ŞARJ SİSTEMİ

Hareketli kola sahip direktler kullanılan sistemde, şarj ünitesi çok daha az yer kaplıyor. Şarj sırasında aşağıya doğru hareket eden şarj kolu, işlem bitince ilk konumuna geri dönüyor. New York'ta hizmet veren şirket, Manhattan'daki tek gerçek hızlı şarj açma planlarını zaten duyurmuştu. Bunun ardından yeni sunduğu sistem, 200 kW ve 500 kW'lik ünitelere sahip. Aynı zamanda 1000 V'a kadar destek sunuyor.

Bu şarj ağaçlar New York'taki otopark altyapısına benzer şekilde, kurulum için herhangi bir ekstra yükseltme gerektirmiyor. Sistem, 200kW'lık bir şarj cihazıyla 13 dakikada veya 500kW'lık bir şarj cihazıyla 5 dakikada 200 mil menzil sunabiliyor.