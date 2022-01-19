ABD'de Tesla sürücüsü, oto-pilotta yaptığı kazada ölüme neden olmakla suçlanıyor
ABD'nin California eyaletinde mahkeme, otomatik pilotta kırmızı ışıkta geçerek başka bir araca çarpan ve iki kişinin ölümüne neden olan Tesla sürücüsüne iki ayrı dava açtı.
Los Angeles ilçe savcıları, 2019'da yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin, sürücü Kevin George Aziz Riad hakkında iki suç dosyası oluşturdu.
27 yaşındaki araç sürücüsü, hakkındaki iddialar karşısında suçsuz olduğunu savundu. Limuzin servis şoförü Riad, dava devam ederken kefaletle serbest bırakıldı.
Söz konusu davanın, otomatik sürüş sistemini içeren suçlamaların ilki olmadığı, ancak yaygın olarak kullanılan bir sürücü teknolojisini kapsayan ilk suçlama olduğu belirtildi.
Arizona'da 2020 yılında, Uber'in halka açık yollarda tamamen otonom bir aracın test sürüşü esnasında kazaya karışması sonucu yetkililer, araçta teste tanıklık etmesi için bulunan sürücüye karşı "taksirle adam öldürme" suçlamasında bulunmuştu.
SUV tipi, içinde insan olan Uber aracı oto-pilot tarafından kontrol edildiği esnada bir yayaya çarparak ölümüne sebep olmuştu.
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