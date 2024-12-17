ABD'de yasaklanması gündemde olan TikTok karara itiraz etti

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:06

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:06

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD hükümetinin yasak hamlesine karşı Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, geçici olarak durdurulması için acil tedbir kararı başvurusunda bulunulan ve uygulamanın satışını veya yasaklanmasını mümkün kılan yasanın, "yaklaşık 170 milyon ABD'li kullanıcının haklarını ihlal ettiği" vurgulandı.

Bu süreçte "statükonun korunması" çağrısı yapılan açıklamada, "yasağın durdurulmaması halinde TikTok'taki küçük işletmelerin 1 milyar dolardan fazla gelir kaybedeceği ve platformdaki içerik üreticilerinin sadece 1 ay içinde yaklaşık 300 milyon dolarlık kayba uğrayacağı" belirtildi.

Öte yandan, ABD basınında çıkan haberlere göre, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde, SoftBank Group Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgileneceklerini belirterek, "TikTok için kalbimde sıcak bir yer var çünkü gençliği 34 puan farkla kazandım ve bunun TikTok'la ilgisi olduğunu söyleyenler var." diye konuştu.

MAHKEME, TIKTOK'UN YASAKLANMASININ ÖNÜNÜ AÇAN YASANIN LEHİNE KARAR VERMİŞTİ

ABD yönetimi, geçen yıl ABD'li kullanıcıların bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

TikTok, başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığı savunulmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını vermişti. Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

Öte yandan, Donald Trump, seçim kampanyasında, görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.

TikTok'un, yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulması talebiyle Temyiz Mahkemesi'ne sunduğu başvuru dilekçesinde şirketin, Yüksek Mahkeme incelemesi beklenirken geçici bir tedbir kararı talebinde bulunduğu belirtilmişti.