ABD'de flaş TikTok gelişmesi: Mahkeme, kararını verdi

Yayınlanma: 06.12.2024 - 22:17

Güncelleme: 06.12.2024 - 22:17

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını verdi.

Üç yargıçtan oluşan Temyiz Mahkemesi heyeti, TikTok'un Çinli ana şirketinin popüler sosyal medya uygulamasını satmasını veya yasaklanarak erişime kapatılmasını gerektiren yasadan yana oy kullandı.

Mahkeme heyeti, TikTok'un, yasaklamanın Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğu iddiasına karşı çıkarak, "Burada hükümet, ifade özgürlüğünü yabancı bir düşman ülkeden korumak ve bu düşmanın ABD'deki insanlar hakkında veri toplama yeteneğini sınırlamak için hareket etti. Bu nedenlerle başvuru reddedildi" değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın yürürlüğe gireceği 19 Ocak 2025'e kadar TikTok'un elden çıkarılması gerektiği, aksi takdirde ABD'de kullanılamayacağına işaret edilen kararda, satılması sürecinde gelişmelere bağlı olarak Başkan Joe Biden'ın yasaklamaya karşı 90 günlük uzatma verebileceği de hatırlatıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi geçen yıl, Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılmasını ya da yasaklanmasını öngören adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen bir yasa tasarısı, Başkan Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi TikTok'a, 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

TikTok başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savunmuştu.

Biden'ın, satış sürecine girmesi halinde TikTok'un yasaklanmasını 90 gün daha erteleme yetkisi bulunuyor.