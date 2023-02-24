ABD'den iki büyük gelişmiş çip üretim merkezi hedefi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 07:00

Raimondo, ülkedeki çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasasına ilişkin Georgetown Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı.

"CHIPS Yasası ve Amerika'nın Teknolojik Liderliği için Uzun Vadeli Vizyon" başlıklı konuşmasında Raimondo, ABD'nin teknoloji ve inovasyonda liderliğini sağlamlaştırmaya yönelik uzun vadeli hedeflerini anlattı.

YARI İLETKEN ÜRETMEYE TEŞVİK EDİLECEK

Raimondo, CHIPS yasasının ülkenin geleceği için önemli yatırımlar yapma fırsatı sunduğunu belirterek, "Bu yasanın teşvik ettiği araştırma, inovasyon ve üretim, gelecek yıllarda ekonomik ve ulusal güvenliğimizi güvence altına alarak teknolojik süper güç olmamızı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yasa kapsamında gelecek hafta ilk finansman başvurularının alınmaya başlanacağını aktaran Raimondo, bu finansmanın şirketleri ABD'de yarı iletken üretmeye teşvik edeceğini vurguladı. Raimondo, gelecek aylarda tedarik zinciri şirketleri ve Ar-Ge yatırımları için ek finansman imkanları sunacaklarını kaydetti.

ABD'nin 1990'da küresel çip üretim kapasitesinin yüzde 37'sini oluşturduğunu anımsatan Raimondo, bugün bu oranın yüzde 12'ye gerilediğini belirtti. Raimondo, yabancı yarı iletken tedarik zincirlerine bağımlılığının ülke ekonomisine zarar verdiğine dikkati çekti.

2030 yılına kadar başarmak istedikleri hedeflere değinen Raimondo, gelişmiş yarı iletken üretimi için ABD'nin bu tarihe kadar en az iki büyük ölçekli üretim merkezine sahip olmasını ve bu kümelerin her birinde iyi ücretli işlerde binlerce işçinin istihdam edilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Raimondo, ABD'nin çok sayıda yüksek hacimli gelişmiş paketleme tesisi de kurmayı ve paketleme teknolojilerinde dünya lideri olmayı hedeflediğini aktardı. Ayrıca Raimondo, güçlü bir yarı iletken Ar-Ge ekosistemi oluşturmak için 11 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını da kaydetti.

CHIPS yasası

ABD'de çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması amacıyla düzenlenen CHIPS yasası, 9 Ağustos 2022'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.