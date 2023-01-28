Dünya çapında yaşanan çip krizi, çalışanların ofise dönüşü ve durgunluk satışları etkiledi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 02:37

Dünya çapında pandemi süreci ile birlikte tavan yapan akıllı telefon satışları 2022’de dip yaptı. Önce çip krizi, ardından çalışanların ofislere dönüşleri, dünya çapındaki büyük resesyon derken tüketicilerin teknolojik ürünlere yönelimini geçen yıl büyük oranda azalttı.

Araştırma şirketi Canalys, akıllı telefon satışlarının 2022’de yüzde 11 düştüğünü ve 2022’nin son 10 yılın en kötü yıllık performansını gösterdiğini açıkladı. Dünya genelinde ise 2022’de akıllı telefon satışları 1.2 milyarın altına düştü. Türkiye akıllı telefon pazarının ise 2022’yi 11 milyon adet civarında satışla bitireceği tahmin ediliyor. 2021 yılı üçüncü çeyreğinde 86.9 milyon olan mobil telefon abone sayısı yüzde 4.4 artarak 2022’nin aynı döneminde 90.8 milyona yükseldi. Türkiye’de 2022 üçüncü çeyrekte 3.1 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydı yapıldı. Bu cihazların yüzde 63’e yakını Samsung, Apple ve Redmi markalarının geliştirdiği cihazlardan oluşuyor.

TALEP DÜŞTÜ

International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker’ın verilerine göre ise dünya çapındaki akıllı telefon sevkıyatları 2022’nin dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 18.3 azalarak 300.3 milyon adede geriledi. Düşüş, tek bir çeyrekte şimdiye kadarki en büyük düşüşe işaret ediyor ve bunun da yıl genelinde yüzde 11.3’lük bir düşüşün yaşanmasında büyük payı oldu. 2022, önemli ölçüde azalan tüketici talebi, enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2013’ten bu yana en düşük yıllık sevkıyat toplamını temsil eden 1.21 milyar adetlik sevkıyatla sona erdi.

SAMSUNG SATIŞTA İLK SIRADA

IDC’nin “Dünya Çapında İzleyici” ekibinin araştırma direktörü Nabila Popal, “Yılın son çeyreği her zaman bir önceki çeyreğe göre daha iyi olurdu. Zayıflayan talep ve yüksek envanter, satıcıların sevkıyatlarda büyük ölçüde kısılmasına neden oldu. Satıcılar, kârlılığa odaklanmalarını yeniden düzenlerken gönderilerinde ve planlamalarında giderek daha temkinli davranıyorlar” dedi.

Canalys araştırmacıları ise “2023’ün çok daha iyi olmasını beklemeyin. Akıllı telefon alanı en iyi ihtimalle çok az büyüyecek” tahmininde bulundu.

Bu arada 2022’de en çok satan akıllı telefon markaları sıralaması bir önceki yıla oranla değişim göstermedi. Listenin zirvesinde Samsung, Apple ve Xiaomi yer aldı. Samsung’un pazar payı yüzde 22’ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirildi. Aynı dönemde Apple’ın pazar payı yüzde 19’a çıkarken 228 milyon adet satış yapıldı. Xiaomi’nin ise pazar payı yüzde 13’e gerileyerek 156 milyon adet satış gerçekleştirildi.

HIZLI BÜYÜYEN GİRİŞİMLERİ DÜNYAYA AÇACAK

Girişim ekosistemine pazarlama ve reklam desteği odaklı girişim sermayesi şirketi olarak giriş yapan Manivela Ventures, hızlı büyümeye hazır girişimleri dünyaya taşıyacak. Manivela Ventures, çok boyutlu pazarlama gücünü, akıllı yatırımcı arayan teknoloji girişimleriyle buluşturarak yerli girişimleri küresel rekabete hazırlayacak.

(Cem Duran)



2004’ten bu yana medya satın alma, iletişim konusunda uzmanlaşan Speed Medya ile hayat bulan Manivela Ventures Yatırım Komitesi Sözcüsü Dr. Cem Duran, “Türkiye’de girişimcilerimiz teknik anlamda çok iyi olsa da maalesef pazarlama alanında bekleneni veremiyor. Biz de bu alandaki tecrübemizi ve nakdi sermayemizi girişimcilerin istifadesine sunmak için yola çıktık. Sağlık ve hazır giyim girişimlerine öncelik veriyoruz” diye konuştu.

YARININ KÖYLERİ DİJİTALLEŞİYOR



Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde Türkiye’nin köylerinin üretim potansiyelini dijital teknolojilerle artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Yarının Köyleri” projesinin ilk fazında, dijital merkezlerin kurulacağı köyler belirlendi. Projenin ilk fazında Adana Kürkçüler, Diyarbakır Bağıvar ve İzmir Ulamış’ta dijital merkezler kurulacak.

Yarının Köyleri projesiyle; sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün geliştirilerek Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması amaçlanıyor. Projeyle beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

TÜRK KULLANICILAR YİNE HEDEFTE



Dijital güvenlik şirketi ESET, Türkiye’nin de dahil olduğu birkaç ülkede Meta’nın (Facebook) Messenger sohbet uygulaması aracılığıyla kullanıcıların kişilerine yayılan bir dolandırıcılık yönetiminin arttığı uyarısında bulundu. Dolandırıcılık, arkadaşınızdan gelen bir TikTok video izleme daveti gibi görünüyor.

(Gürcan Şen)



Bağlantıya tıkladıktan sonra kullanıcıdan uygulamayı indirmesi veya ücretli bir hizmete kaydolması isteniyor. ESET Türkiye Teknik Müdürü Gürcan Şen, “Kesinlikle bağlantıya tıklamayın. Mesaj hesabınızdan yayılmaya başlarsa arkadaşlarınızı bağlantının aslında sizden gelmediği konusunda uyarın. Bağlantıya tıklarsanız, herhangi bir uygulama indirmeyin” dedi.

SEKTÖRDEN

